20 feb 2020

¿Con o sin chorizo y morcilla? ¿Le añades relleno o mogollo? Y los garbanzos, ¿juntos con la sopa, o por separado? El cocido madrileño (que no el montañés) acaba de ser elegido como el plato favorito de los españoles para los meses de invierno, por delante de otras comidas contundentes como la fabada o el caldo gallego.





Pero, ¿cuál es la verdadera receta tradicional de este plato típico y cuáles son los mejores restaurantes para comerlo?

La receta tradicional del cocido madrileño

Dicen los expertos, y aseguramos las aficionadas, que el secreto para hacer un buen cocido se reparte a partes iguales entre la calidad de la materia prima, y encontrar el punto justo de cocción de los garbanzos. Ni duros, ni deshechos y, por supuesto, sin que se 'despellejen'.

Y en la cazuela acompañandolos durante aproximadamente 4 horas a fuego lento, carne de morcillo o jarrete, pollo o gallina, chorizo, panceta fresca y tocino, hueso de jamón, de espinazo, de rodilla, de caña y, para aligerar, la verdura (repollo, puerro y zanahoria) y unas patatas que añadiremos unos 45 minutos antes de retirarlo del fuego. La morcilla la cocemos a parte, y los fideos los añadimos al contundente caldo que resulta de toda esta obra de arte culinaria. O, en palabras de Lope de Vega, "el cocido de un villano debe contener algo de vaca, carnero, gallina, pernil, verdura y chorizo".

En la mesa, por partes y con paciencia a la madrileña, que se antoja larga la comida: primero, la sopa con los fideos; después, los garbanzos con la patata y la verdura (y el mogollo, quien lo haga); y para terminar, los sacramentos del pecado de la carne.

Ruta del buen cocido madrileño

Si eres de las que se derrite ante las delicias de un puchero los 365 días del año, y no tiene reparos en sentarse delante de una buena sopa con garbanzos y sacramentos en pleno mes de agosto, lo mejor será que apuntes en tu agenda gastro cuáles son las mejores mesas a las que sentarte, además de la de tu madre y, sobre todo, tu abuela.

Dicen los cocidistas madrileños, y así lo refleja la 'Guía Repsol', que el cocido de El Charolés (calle Floridablanca, 24, San Lorenzo de El Escorial) es el mejor que se puede comer, aunque el centenario comedor de Lhardy (Carrera de San Jerónimo, 8) tiene sabor a historia del cocido, como retrataron en sus obras costumbristas Galdós, Azorín o Jacinto Benavente, borrachos por el sabor de su sopa con tropezones y su vuelco de garbanzos y la mejor carne.

Otro templo del cocido madrileño, el lugar preferido del Rey Alfonso XII y quizá también de la firmante, es el Restaurante La Bola (calle La Bola, 5), donde la cuarta generación de la familia sigue manteniendo la tradición de las cuatro horas de cocción en pucheros de barro individuales sobre carbón de encina con un secreto: el agua de Madrid, cuyo punto de cal es el ideal para la receta. Que la cocina abierta al comensal curioso es un punto añadido. Y si La Bola era el preferido de Alfonso XII para comer cocido, el restaurante Goya del Ritz era el favorito de su hijo, Alfonso XIII. Ahora, todos los jueves se sirve el preparado en dos vuelcos minuciosamente vigilados por su chef, Jorge González.

El castizo de verdad come el cocido en la Cruz Blanca de Vallecas (calle Martín Álvarez, 85), elegido como el mejor del mundo por el Club de Amigos del Cocido. ¿Su secreto? El plato se prepara el día anterior a fuego lento. Y en la Taberna la Daniela (con cinco locales en la capital), donde se sirve en tres vuelcos.

En La Gran Tasca (ahora en Santa Engracia, 161) se sirve en dos abundantes platos el cocido cada día del año desde 1942, haga sol o nieve; y en Malacatín (calle Ruda, 5), en tres vuelcos en fuentes interminables y un reto, dicen, jamás logrado: "el que se lo acaba no paga". ¿Quién se atreve?

En la Taberna Buenaventura (calle Hermosilla, 69), además de vino y un puchero de órdago, se juega al mus; y en Casa Carola (calle Padilla, 54) solo se sirve cocido (en tres vuelcos, como manda la tradición madrileña), '¿qué si no?'que diría George Clooney con acento de 'Madriz' con 'z'.

¿Quieres elevar el cocido a una experiencia mágica?

Amante del cocido, si comer este manjar para ti no es suficiente y además, quieres vivir una experiencia que siempre recordarás: tenemos tu plan perfecto. En la capital, en plena Gran Vía, el Hotel Indigo Madrid Gran Vía y su restaurante El Gato Canalla (Calle de Silva, 6) te ofrecen el PLAN DOMINGUERO por excelencia: cocido + siesta. Sí, has leído bien. Degustarás un cocido tradicional y luego podrás disfrutar de una siesta de dos horas y media en una de sus habitaciones. ¿Puede haber algo mejor? Creemos que no.

Hasta el 1 de marzo, podrás disfrutar de esta combinación tan curiosa desde la 13:30h hasta las 16:30h con un menú de 45€ que solo se sirve los domingos.

¿Te apuntas? ¡Cocido y siesta se ha dicho!