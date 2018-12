31 dic 2018

Si no sabes muy bien qué vino es el mejor para maridar tu cena de Nochevieja no te preocupes porque con nuestros tips te convertirás en somellier por un día. Ya sea en los entrantes, en los platos más fuertes o con tus recetas de postres para Nochevieja, ten en cuenta estos tips para elegir tu vino esa noche tan especial.

1. Los invitados

Para no equivocarte con los vinos es importante tener en cuenta los gustos y el conocimiento sobre vinos de tus invitados. Por ejemplo, si son grandes apasionados del vino conviene no arriesgar. Un Pinot Noir supondría una buena opción. Otros vinos ligeros que podrían funcionar serían el Malbec o el Merlot. Sin embargo, si vas a cenar con auténticos expertos puedes experimentar con bodegas nuevas que tengan buen hombre y que sean un desafío para el paladar. Y si no sabes el conocimiento de vino que tienen tus amigos lo mejor es comprar un estuche de vino con una buena selección que sirva para todos.

2. El maridaje

Aunque en la enología moderna ya no creen demasiado en que los blancos son para el pescado y los tintos para la carne, es cierto que la comida que va a acompañar al vino suele ser una buena guía para decidir. Así que enterarse del menú es imprescindible para acertar con el vino si tu eres el invitado.

3. El servicio

Una vez seleccionada la botella de vino, también hay que esmerarse en servirlo bien. La temperatura es importante para que el sabor no cambie y se aprovechen todas sus cualidades. Ten sobre todo en cuenta que las copas deben ser de cristal o vidrio fino, incoloras y totalmente transparentes.

Además, debemos sujetarlas por el tallo para no afectar su temperatura con el calor corporal. La copa debe llenarse como máximo hasta la mitad, y lo ideal es hacerlo solo hasta la cuarta parte. De esta manera, el vino puede liberar gradualmente su aroma.

4. Dedícale tiempo

Para disfrutar del vino (y parecer un experto) hay que tomarse un tiempo para saborear y apreciar sus distintos sabores. Los sorbos deben ser cortos para poder disfrutar de los puntos dulces, amargos y ácidos, los tres pilares que se priorizan en una cata. Eso sí, no hables demasiado, ni seas muy pedante con el tema. Fardar de experto en vino ya no está de moda.

