Si eres de las que ama las torrijas, se derrite por los huevos de Pascua, le encantan los huesos de San Expedito o no concibe estas fiestas sin la tradicional mona de Pascua, vas a poder tomar estas delicias sin remordimientos por consumir un exceso de azúcar porque tenemos las mejores recetas de estas dulces tentaciones en versión fit. ¡Corre a por tu recetario!

Torrijas fitness

No sabemos si has conocido a alguien a quién no le gusten las torrijas pero nosotras NO. Nos chiflan y son una auténtica adicción ¿cómo resistirse a esas jugosas y dulces rebanadas? Son como mordisquear pedacitos de gloria, ¿verdad? Pues bien, este año vas a poder guardar la línea dándote el mejor de los caprichos con esta healthy receta.

Lo ideal es elaborarlas con pan que hagas tú misma en panificadora pero si vas a comprarlo fíjate muy bien en los ingredientes y opta por aquellos panes que no incluyen azúcar ni otros ingredientes nocivos, cuánto más natural mejor, es decir, cuánto menos ingredientes tenga. Para la receta vas a necesitar (para 6 torrijas):

6 rebanadas de pan de cereales (de trigo sarraceno, espelta, avena, centeno…)

2 tazas de leche vegetal (la que prefieras, almendras, avena, arroz…)

2 huevos

Piel de 1 limón

Piel de 1 naranja

Canela en rama y molida

Sirope de ágave

Elaboración: pon la leche a hervir con la canela en rama y las pieles de limón y naranja, deja hirviendo a fuego bajo 2-3 minutos y retírala del fuego. Añade sirope de ágape y reserva dejando que se enfríe. Pon la leche en un bol una vez fría y pon el pan a remojar, rebanada por rebanada hasta que esté el pan bien empapado (el de centeno tarda un poco más en absorber la leche).

Una vez tengas las rebanadas bien empapadas en la leche, bate los huevos y, ahora bien, puedes rebozarlas en el huevo y freírlas en la sartén con aceite de oliva virgen extra, o bien puedes restar calorías eliminando el aceite llevándolas al horno a 200º durante unos 20 minutos (dependerá de la consistencia del pan que hayas elegido)

Una vez hechas espolvorea canela por encima y un chorrito de sirope de ágave. Puedes servirlas con fruta y leche de coco. Ya están listas tus torrijas fitness.

Huevos de Pascua

Vas a sorprenderte de lo facilísimo que es hacer huevos de chocolate saludables, se acabaron ya los huevos de producción industrial llenos de azúcares y aditivos con esta sencilla receta healthy. Necesitarás:

Moldes de huevos de Pascua (puedes encontrarlos fácilmente en tiendas físicas y también online)

1 tableta de chocolate negro sin azúcar de más de 70%

Opcional frutos secos, pasas, dátiles, crema de cacahuete… para rellenarlos

Elaboración: derrite el chocolate al baño María o en un recipiente de vidrio o cristal en tandas de unos 10 segundos en el microondas. Extiende el chocolate fundido en los moldes repartiéndolo bien con la ayuda de un pincel de repostería y lleva los moldes a la nevera.

Una vez que esté frío y duro el chocolate puedes, o bien repetir la operación para obtener huevos de más grosor o bien juntar los bordes de las dos partes del huevo poniendo un poco de chocolate derretido repartido en los bordes (si vas a rellenarlos hazlo ahora, los de crema de cacahuete quedan deliciosos) y pegando las dos mitades. Llévalas de nuevo a la nevera para que termine de pegarse y quede perfecto. ¡Voilà!

Huesos de santo

Los huesos de San Expedito son típicos de la Semana Santa, sobre todo el Sevilla. Son deliciosos e ideales para tomar en las sobremesas. Para que tu figura no se resienta más de la cuenta vamos a darte una receta de huesos de San Expedito versión saludable que te va a encantar. Necesitarás:

250 gramos de harina de avena (o de trigo sarraceno si quieres hacerlos sin gluten)

1 huevo y una yema

1 cucharada de levadura

2 cucharadas de azúcar de coco

4 cucharadas de anís en polvo

Stevia en polvo

AOVE (aceite de oliva virgen extra)

Elaboración: mezcla la harina y la levadura en un bol y añade el huevo, la yema, 2 cucharadas de AOVE, el azúcar de coco y el anís. Amasa hasta conseguir una masa con consistencia, déjala en forma de bola y tápala con un paño de cocina dejándola en reposo unos 30 minutos.

Una vez reposada la masa ve cortando trocitos y haciendo cilindros de unos 5 o 6 centímetros amasando con las manos, y hazle a la masa un corte transversal en cada uno. Ahora, o bien puedes freírlas en AOVE o si quieres restarles calorías puedes llevar los huesos al horno a 200º durante unos 20 minutos (dependiendo del grosor que les hayas dado a los dulces). Una vez listos los huesos espolvorea sobre ellos stevia en polvo que previamente habrás triturado en un robot de cocina para darle la textura del azúcar glass. ¡Una delicia!