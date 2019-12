23 dic 2019 Patricia núñez

Cocinar puede convertirse en una de las mejores actividades para hacer en pareja estas navidades. Y un buen ejemplo de esto lo tenemos en Patricia Montero y Álex Adróver. Amantes de la cocina, y ambos ex concursantes de Masterchef, desde el pasado mes de octubre, la televisiva pareja comparte recetas y mucho amor a través de su cuenta de Instagram @patryalexchefs. Y decimos mucho amor, porque los actores aprovechan estos momentos para mostrar al mundo no solo sus dotes culinarias, si no también todo lo que se quieren. (Aquí, los 5 alimentos clave para no engordar en Navidad).

Hace unos días, el matrimonio nos enseñó un plato navideño que, además de estos turrones raros y deliciosos, hará las delicias de cualquier invitado estas Fiestas. Homenajeando a la madre del actor, al parecer, dueña de esta receta, la pareja nos da las claves para cocinar un delicioso pavo relleno de frutos secos, salsa y guarnición incluida. (Aquí, por cierto, tienes nuestra versión baja en calorías del asado navideño)

Entre besos y arrumacos, Patri y Alex inician su receta preparando una base de verduras y especias (cebollas, zanahorias, apio, tomates salvia y romero) que ponen en la base del recipiente en el que se va a hornear el pavo y que riegan con un buen chorro de cava. ¿Qué hacer con el que sobra? Pues los románticos actores no dudan en servirse unas copitas y brindar por lo suyo entre declaración y declaración.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de PatryAlexChefs (@patryalexchefs) el 15 Dic, 2019 a las 6:51 PST

Ahora es cuando hay que empezar con el auténtico protagonista. Patricia no duda en masajear la carne del pavo con mantequilla aderezada con pimentón dulce, sal y pimienta para separar bien la piel de la pechuga. Mientras, Álex, como medio inglés que es, aconseja quitarle el 'wish bone' (huesito de los deseos) al animal, para facilitar luego el trinchado.

Y ahora le llega el turno al relleno. Entre chistes, la pareja mezcla 600 gramos de carne picada (cerdo y ternera), con dos huevos, perejil, piñones y almendras tostadas, nueces y pasas, que Àlex aconseja hidratar con un poquito de coñac. Para terminar, pan de molde bien mojado en leche y un poco de agua.





Para Patricia y Álex, la cocina parece tener connotaciones de lo más sensuales, que no dudan en llevarse a su relación, y el momento de rellenar el pavo con la anterior mezcla… saca su vena más edulcorada. El resultado de este suculento plato que tiene pintaza llega tras 3 horas de horno (para un pavo de 6 kilos) y más de un truco que será bien recibido para quien se anime a elaborarlo estas fiestas

Pero… ¿y si lo tuyo no es la carne? Pues estos chicos también tienen para ti en su cuenta de Instagram una estupenda receta de calamar relleno, que nos recomiendan como especialidad para la cena de fin de año.

Con las grandes fiestas a las puertas, si aún no tienes claro el menú, toma buena nota de lo que esta carismática pareja tiene preparado para ti.