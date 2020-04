7 abr 2020

¿Ya has hecho tu agenda completa de actividades para estos días que se avecinan? Seguro que ya has incluido las mejores recetas de Semana Santa en versión fit, para disfrutar sin que la báscula te lo eche en cara, y has amontonado sobre la mesa los siete libros con los que poder viajar en esta extraña Semana Santa. Pero te falta añadirle un poco de glamour a la ecuación. ¿Qué tal si riegas estas fechas con un poco de vino y, además, aprovechas para aprender algo sobre esta bebida milenaria? Y no hace falta ni que te muevas de casa. Estas cinco bodegas tienen programadas catas online en directo para esta Semana Santa. Solo tienes que hacer clic, abrir una botella y disfrutar.

Cuando el vino y la tecnología se encuentran

Nunca es tarde para actualizarse. La bodega Protos, uno de los buques insignia de la DO Ribera del Duero, ofrecerá el miércoles 8 de abril a las 18 h la primera cata en streaming en sus 93 años de historia. Será a través de su perfil de Instagram y se centrará en tres vinos: Protos Verdejo 2019, Aire de Protos 2019 y Protos Crianza 2016. Y si quieres profundizar aún más en el mundo del vino, puedes enviar tus dudas y preguntas y serán resueltas durante la cata. ¡No te la pierdas!

Tres tardes en Ribera del Duero

Esta Semana Santa tienes que quedarte en casa sí o sí, pero te proponemos viajar a través de los sentidos. ¿Qué te parece pasar tres tardes en la Ribera del Duero? Pues eso es lo que propone la firma bodeguera Familia Fernández de Rivera. Dentro del #EnjoyAtHomeFestival, este jueves 9, viernes 10 y sábado 11 de abril ofrecen tres catas en directo de tres de sus vinos más emblemáticos: El Vínculo Alejairén 2017, Condado de Haza Crianza 2017 y El Vínculo Crianza. Todas serán a las 19 horas en su cuenta de Instagram. Un planazo.

Berta Collado y un buen verdejo para amenizar el viernes

Ramón Bilbao se ha propuesto amenizar el comienzo del fin de semana. La bodega con presencia en las DO Rioja y Rueda ofrece los viernes por la tarde una cata online con una maestra de ceremonias muy especial: Berta Collado. Este viernes 10 de abril a las 19.15 h, la periodista y actriz estará en directo en la cuenta de Instagram de Ramón Bilbao junto con un experto enólogo. Ambos charlarán acerca de las las claves en la elaboración de un vino verdejo y realizarán una cata. Por supuesto, estás más que invitado a unirte a ellos.

La presentadora y actriz charlará cada viernes con un especialista en vino para la bodega Ramón Bilbao. pinit

Jumilla celebra el fin de semana

La DO Protegida murciana nos desea un buen fin de semana con una cata en directo. Cada viernes a las 20 horas, un sumiller o enólogo de la región hace una conexión en directo desde su casa para contarnos todos los secretos del vino de Jumilla. Para poder seguirla, tienes que entrar en el perfil de Facebook de la DO. Repetirán la iniciativa durante todo el tiempo que dure la cuarentena. Por algo han denominado a estas veladas #convinamiento. ¡A disfrutar!

Los secretos del vino de Jerez

Osborne, la marca del toro, ha puesto en marcha una iniciativa de lo más interesante: durante las próximas semanas colgará en la web de su Fundación y en su canal de YouTube una serie de vídeos cortos para que conozcas en profundidad el mundo del vino. Podrás aprender la técnica de la cata, cuál es la temperatura de servicio de cada vino o qué maridaje va mejor con cada tipo. Habrá contenidos sobre vinos de Jerez, tintos, rosados y blancos y, también, sobre el Brandy de Jerez y otro dedicado a las ginebras. ¡Al final te convertirás en un experto!