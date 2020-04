15 abr 2020

El aislamiento por coronavirus está cambiando muchas cosas, entre ellas los hábitos de consumo. Después del fenómeno del papel higiénico hay otros productos que se agotan rápidamente en el supermercado, uno de ellos es la levadura. Si te has propuesto hornear tus propios panes, bollitos, tartas, pizzas, magdalenas o bizcochos no te preocupes, tenemos las mejores alternativas a la levadura que harán que tu confinamiento sea más llevadero a golpe de horno y reconfortante repostería casera.





Alternativas sencillas a la levadura

Ahora que pasamos más tiempo en casa y que solo salimos a lo imprescindible, y a veces ni siquiera, en muchos hogares se hornea más pan al no poder salir a diario a comprar, o también bizcochos y demás repostería para animar los desayunos o las meriendas, masas de pizza etc... El efecto de estos nuevos hábitos en casa ha hecho que sea difícil encontrar algunos productos en las tiendas pero, si te has quedado sin levadura, te vamos a dar varias opciones para que no la eches de menos en tus recetas.

La primera es utilizar bicarbonato sódico, el problema o la virtud que tiene el bicarbonato es que para que funcione como lo hace la levadura debe mezclarse con un elemento ácido que hace que el dióxido de carbono se libere más rápido. Como para activar el bicarbonato hace falta un ingrediente ácido hay varias opciones para lograr tu levadura casera, por ejemplo zumo de limón, vinagre de manzana, yogur natural o leche.

Mezcla una cucharadita de bicarbonato sódico con 80 ml de vinagre o con 70 ml de zumo de limón o bien con un yogur natural o un vaso de leche, cualquier de estas tres opciones es ideal como alternativa a la levadura de supermercado. Otra fórmula que funciona fenomenal para que los bizcochos suban y queden muy esponjosos es mezclar una cucharada de bicarbonato, tres cucharaditas de leche y una cucharada de zumo de limón. ¡Voilà! Ya tienes tu levadura casera para añadir a tu receta de repostería preferida.

Haz tu propia masa madre

Si lo que quieres hacer es pan, pizza etc… necesitarás lo que se llama levadura fresca o masa madre, pues bien, buenas noticias, si no tienes puedes hacerla tú misma en casa y de forma muy sencilla aunque, eso sí, algo de paciencia. Pero lo que más tenemos estos días es tiempo seguro que esto no será un problema teniendo en cuenta el fin, un pan recién horneado esponjoso y riquísimo.

Para hacer tu levadura o masa madre casera para elaborar pan lo único que tienes que hacer es mezclar 50 g de agua con 50 g de harina integral (de cualquier cereal) en un cuenco. El agua debe estar a temperatura ambiente, puede ser mineral o del grifo, en este último caso deja reposar el agua una hora antes de mezclarla con la harina para eliminar el cloro. Deja reposar la mezcla 3 días tapando el bol con un film de cocina o un trapo, en ese tiempo las bacterias y levaduras habrán hecho su trabajo creando una microflora. Si quieres acelerar el proceso puedes añadirle media cucharadita de miel, azúcar o sirope de ágave.

A los tres días hay que refrescar la masa o “dar de comer” a las bacterias así que añade otras dos cucharadas de harina y dos de agua y tapa de nuevo. Este proceso se repite durante 2 días más. Verás que salen burbujas, ¡eso es buena señal! Si vas a utilizar tu masa madre a diario puedes dejarla a temperatura ambiente pero si haces pan una vez a la semana o más te recomendamos guardarla en la nevera y cuando la vayas a utilizar dejarla templar antes para que las bacterias “despierten”.

Otra forma rápida de hacer tu propia levadura fresca es mezclar 100 ml de cerveza, 1 cucharada de harina de trigo y 1 cucharadita de azúcar, tapa el recipiente con film y deja reposar toda la noche. Es muy importante que los utensilios que utilices, bols, cucharas etc… estén muy limpios y secos para no contaminar tu masa madre y tener que empezar de cero. Deja que repose en un lugar cálido y lejos de corrientes de aire para que evolucione de la mejor manera posible.

Ya solo tienes que poner en practica estos trucos en tus recetas para conseguir una repostería muy esponjosa y suave y unos panes envidiables, aumentando así tu nivel de bienestar y mejorando tu experiencia culinaria durante el confinamiento. ¡Enjoy!