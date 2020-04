17 abr 2020

El aislamiento por coronavirus ha cambiado forzosamente los hábitos que teníamos y nuestra rutina ahora no tiene nada que ver con la de hace menos de dos meses. El hecho de permanecer en nuestro hogar durante tantos días ha hecho que comencemos a hacer ejercicio en casa, a cocinar mucho más y a organizar mucho mejor la despensa al no poder salir a diario para hacer compra. Después de que se agotara el papel higiénico, son otros los productos que han comenzado a volar de las estanterías de los supermercados, siendo la levadura y la harina de lo más demandado. ¿Por qué? Porque nos encanta comer pan a diario, tomar tostadas o bizcochos caseros para desayunar (o en la merienda) o cenar una rica pizza made in home. Si aún no te has atrevido a sacar a cocinillas que llevas dentro con esta receta sencillísima no te va a quedar más remedio. ¡Vas a alucinar con lo rico que queda y lo fácil que se hace!





VER FOTOS Tapas fáciles para la Operación bikini

Video: La diera mediterránea es la opción más saludable unsplash

Receta fácil para hacer pan casero

Desayunar unas tostas con aguacate o aceite de tomate con pan casero es un auténtico lujo y, aunque nos hayan cerrado las cafeterías y los bares no tenemos por qué privarnos de este placer. Si te has quedado sin levadura ya te contamos cómo sustituir la levadura fácilmente haciendo tu propia masa madre en casa, así que no te preocupes. Si quieres hacer en casa el típico pan de hogaza toma nota de esta receta sencillísima que hemos fichado en la web de Anna recetas fáciles.

Ingredientes: 4 tazas de harina de trigo (unos 550 g)

1 taza y 1/3 de agua tibia (350 ml)

12 g de levadura fresca (o 5 g de levadura seca)

1 cucharadita de sal (unos 10 g)

Si ya tienes todo preparado sigue los siguientes pasos que son muy sencillos y ¡aptos para principiantes!

Elaboración

Manos a la obra porque es facilísimo. Coge un cuenco o un bol de tamaño grande y añade el agua y la levadura. A continuación mezcla en él la harina y la sal, primero con un utensilio como una cuchara o lengua de cocina y después con las manos cuando ya esté la masa pegajosa. Espolvorea harina en la encimera de la cocina (previamente limpia y seca), pon un poco de aceite en tus manos para evitar que se te pegue la masa y comienza a trabajar la masa sobre la encimera. Amasa bien durante unos minutos (entre 5 y 10) y forma una bola. Guarda la bola en un recipiente untado con aceite y tápalo con film o con un paño limpio. Para salvaguardar tu masa de corrientes de aire o de frío puedes guardarla directamente en el horno apagado.

Pasadas dos horas ya debería haber doblado su volumen la masa así que es el momento de ponerla de nuevo sobre la encimera (en la que habrás puesto un poco de harina antes) para trabajarla un poco más y darle forma de hogaza mientras precalientas el horno a 250º con calor arriba y abajo y sin ventilador. ¡Importante! Coloca un recipiente con agua en la parte de abajo del horno para mantener la humedad, así queda la miga mucho más esponjosa y la corteza más crujiente ¡ñam!

Pon tu preciosa hogaza sobre la bandeja de horno forrada con papel vegetal, hazle unos cortes profundos en forma de cruz con el cuchillo. Pasa la bandeja al horno y hornea con calor abajo los primeros 10 minutos a 250º y los 40 minutos siguientes a 210º. Pasado ese tiempo hornea 5 minutos con calor arriba hasta que el pan esté dorado. Saca el pan de horno y déjalo sobre una rejilla hasta que se enfríe. ¡Listo para hincarle el diente!

Si no te vas a comer toda la hogaza enseguida puedes hacer rebanadas y guardarlo en bolsas en el congelador. Solo tienes que sacarlas y meterlas en la tostadora directamente para tener pan recién hecho todos los días. Si no puedes tomar gluten puedes cambiar la harina de trigo por preparados especiales sin gluten para hacer pan.

Además de entretenida para emplear bien el tiempo en la cuarentena, esta receta te va a venir fenomenal para comer rico y sano cada día. Una cosa es estar confinada y otra no permitirse estos pequeños regalos diarios para incluir en tu dieta saludable y ¿por qué no? Darte algún capricho. ¿Te has decidido ya a ponerte con las manos en la masa? El resultado bien merece la pena.