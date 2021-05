13 may 2021

¡Feiz día del cóctel! Si no estabas enterada, nosotras te damos la noticia: el 13 de mayo es el día de esta bebida que tanto nos alegra la vida. Y hoy juernes, no hay mejor forma de celebrar el (casi) fin de semana que sentada en una terraza, con una copa de un color chillón en la mano y una pajita fantasía que te suba el ánimo que el fin de el estado de alarma se llevó cuando entraste en Instagram el domingo por la mañana.

Malas noticias a parte, vivas en Madrid o no, tenemos los sitios más cool (e instagrameables) para que le des rienda suelta a la diva que llevas dentro y pidas rondas de Cosmopolitan mientras te sientes la reina de la noche. Ahí van nuestros lugares de cócteles favoritos.

En plena Gran Vía madrileña, ha vuelto a abrir sus puertas El Jardín de Diana de Hyatt Centric que estrena nueva carta de cócteles súper cosmopolita para que pases un afterwork inolvidable mientras disfrutas de las vistas y de la compañía (guiño, guiño, es el lugar perfecto para llevar a tu ligue). ¿No bebes alcohol? No te preocupes porque tienen una amplia variedad de mojitos de diseño preparados con ginebras y bebidas destiladas sin alcohol.

Calle Gran Vía, 31. Planta 10, Madrid.

Si no has visto stories de Zielou en Instagram es que estás fuera de onda (desde el cariño, querida lectora). Este restaurante en plena estación de Chamartín se postula como el más aclamado de la temporada gracias a sus platos, pero también a sus cócteles que se llevan las mejores fotos en los feed. Y no es para menos, porque son mega originales. Si vas, pide Baby Shark. No te arrepentirás. ¿Lo mejor? Que creerás que estás soñando (y tocando el cielo) si reservas mesa en su terraza.

Estación de Chamartín, Madrid.

Si lo tuyo son los buenos Margaritas, tenemos el lugar indicado: Santita Carbón Mexicano no solo ofrece cocina tradicional mexicana (sí, bien de guacamole, tacos y quesadillas para acompañar el elixir mágico que te hace hablar de más y empieza por M), sino que también tiene un servicio de delivery de margaritas, para que si hoy no estás muy católica, la fiesta llegue a casa mientras pones a Luis Miguel de fondo.

Fuencarral, 74 y Virgen de los Peligros, 10 en Madrid.

Si no vives en la capital, querida lectora: que no cunda el pánico. Porque ahí van nuestros favoritos fuera de Madrid. Y son igual de espectaculares. La Carta de Chapeau 1987, en Mallorca es el 'place to be' si visitas la isla. A través de su carta de cócteles puedes recorrer el mar, el pla y la Serra de Tramuntana, por lo que sentirás que estás viajando sin levantarte de la silla en ningún momento. ¿Lo mejor? Su ambiente de coctelería íntimo, que lo hace perfecto para una velada romántica sin precedentes.

Passeig de Mallorca, 24. Islas Baleares.

En Boadas Cocktails, no solo encontrarás creaciones para chuparte los dedos, sino también un poco de historia. Historia de esa que te hace pensar que estás en un sitio maravilloso. Y es que, esta mítica coctelería fundada en 1933 aún conserva su decoración art decó, pero tambíen los recuerdos que la han hecho famosa. Dolores Boadas empezó como la primera barmaid de España cuando las mujeres tenían la entrada prohibida en los bares y podría decirse que elevó el arte del bartending (masculino en aquel entonces) al nivel de diosas, por lo que si lo que estás buscando es un poco de woman power para afrontar el jueves, no te puedes perder su carta actual, donde encontrarás todos sus clásicos.

Carrer dels Tallers, 1 en Barcelona.

Three Monkeys es un cocktail bar de lo más singular situado en a Alicante. Si vives allí, vas a ir a lucir palmito a la playa en los próximos meses o simplemente, acabas de recordar que tuviste un amor de verano en sus calles, solo cuatro palabras: ve, ve y ve. Tiene un rooftop precioso, puedes comer, beber, reírte... y pedir uno de sus deliciosos cócteles que te quitarán el sentido. También imparten cursos formativos y están considerados como una de las mejores 36 barras de España & Portugal por Top Cocktail Bars. Si te decides a pasar por allí, un consejo: déjate aconsejar.

Calle Bailén, 14 en Alicante.

Podrás disfrutar de sus creaciones en Varsovia Amares (en Gijón) o en Varsovia Andrín (en Llanes). Su carta hará que te enamores de ellos al instante: tienen los clásicos de siempre, pero también creaciones propias que han sido reconocidas internacionalmente o cócteles sin alcohol por si te has pasado a la vida realfooder definitivamente. Su terraza, el ambiente... pedirás uno y no te querrás ir jamás. Apunta si este verano vas a pasar por el norte: PECADO ORIGINAL.

Varsovia Amares: Paseo Dr. Fleming, 71, planta en Gijón.

Varsovia Andrín: Camino de la Cuesta S/N Hotel Balcon de la Cuesta en Llanes.