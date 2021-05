6 may 2021

Tres palabras que son sinónimo de cielo: tarta de queso. No hay mayor manjar. Siempre sienta bien: como postre, merienda o incluso desayuno (sí, es en serio, querida lectora), no hay un capricho gastro que arregle cualquier mal tanto como esta tarta (lo sentimos, aquí las croquetas quedan en segundo puesto). Si estás en Madrid, deseas contodas tus fuerzas encontrar el lugar dónde mejor la hagan y tienes ganas de sorprender a tu ligue, estás en el sitio indicado. 'Por fin es jueves' no solo es LA NEWSLETTER del momento -modestia a parte- si no que también tiene los mejores planes para arreglar cualquier predicción del horóscopo descorazonadora (por cierto, para leer el de esta semana solo tienes que pinchar aquí).

Y es que, redoble de tambores... durante el mes de mayo se celebra el ‘Festival de la cheesecake de Grana Padano’ (sentimos desde aquí la felicidad de tu yo interno al leer estas palabras), un súper homenaje a uno de los quesos más queridos y famosos del mundo. Porque es esa mejor amiga que nunca te abandona: está rico en la pasta, en la ensalada, en la pizza, en las tartas... es infalible. Y por eso, se lo merece todo. Es más, para celebrar su opolifacética presencia en la gastronomía, cinco restaurantes de la capital cambiarán su carta e incorporará una versión de su característica cheescake, eso sí, con Grana Padano. Utilizarán el Grana Padano D.O.P con una maduración de más de 12 meses para conseguir un postre dulce y cremoso del que seguro, querrás la receta.

Los restaurantes escogidos son Don Giovanni, El Perro y La Galleta, Inclán Brutal Bar, El Velázquez 17 y Gran Vía 55 (Ôven Mozzarella) para que puedas pasearte por las distintas zonas de Madrid y tengas un reclamo muy delicioso para quemar el primer trozo de tarta: ir a por el siguiente. Quizás es mucho dulce para el mismo día, pero con esta información, no podrás decir que no tienes cinco restaurantes en tu lista a los que acudir en las próximas semanas. Además, puedes empezar la ruta en Don Giovanni, uno de los restaurantes italianos más famosos de Madrid y luego aprovechar para dar un largo paseo por El Retiro después de la merienda. Si te quedas con hambre, puedes ir al siguiente restaurante. ¿Planazo? ¡Planazo!

¿No vives en Madrid? No te preocupes, porque hemos seleccionado nuestras tartas de queso favoritas de España para que no te quedes sin la experiencia mientras que el Festival de la cheescake llega a tu ciudad.

Una de las más queridas en Instagram (si no has visto una foto de ella lo sentimos, pero tu título de foodie va a desaparecer) es la de Fismuler. Elaborada con quesos Idiazabal y azul, tiene un sabor intenso que no querrás dejar de probar. Nunca.

Carrer del Rec Comtal, 17 en Barcelona (también en Madrid).

Si tienes la suerte de vivir en Marbella (o planeas pasar el verano allí) no te puedes perder la tarta de queso de Kava Marbella. Ganadora del I Campeonato Nacional de Tartas de Queso, la receta del chef Fernando Alcalá es sencilla, tradicional (lo que hace que esté espectacular) y tiene un secreto: utiliza queso Flor de Guía de Canarias.

Avenida Antonio Belón, 4 en Marbella.

Si estás por Valencia o vas a lucir palmito por allí este verano, apunta en tu lista: Llisa Negra. El chef Quique Dacosta ha creado el final perfecto a sus comidas con esta tarta de queso muy tostada por fuera y elaborada con queso de oveja con la que creerás tocar el cielo.

Carrer de Pascual i Genís, 10 en Valencia.

Si eres del norte, vale la pena una escapadita a Zuberoa dirigida por el chef Hilario Arbelaitz. Cremosa y súper dulce al paladar, te recordará a la que hacía tu abuela, ya que utilizan el queso Philadelphia como ingrediente principal que combinan con Idiazabal ahumado y Roquefort.

Araneder Bidea en Gipuzkoa.