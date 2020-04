1 abr 2020

El teletrabajo ha abierto muchas puertas que antes considerábamos cerradas a cal y canto y con siete cerrojos. No tenemos que coger el metro para llegar a la oficina. Nuestro único calzado cómodo son las zapatillas de estar por casa (Psst: tenemos las favoritas de las celebrities). Adiós stilettos y otras formas de tortura. Adiós a vestirse. Hola al chandalismo ilustrado del día a día o mucho mejor, la combinación del athleisure preferida por las insiders de la moda: el chándal/pijama. Bromas a parte, esta nueva etapa de confinamiento ha traído elementos a nuestra vida que considerábamos como ajenos. Trabajar vestidos solo de parte de arriba o con una mascarilla puesta. Y... las VIDEOLLAMADAS. Así, en mayúscula para darle más énfasis.





VER 13 FOTOS Zara Home tiene la ropa de estar por casa más bonita que luego podrás sacar a la calle

Llevamos dos semanas de confinamiento. La tercera solo acaba de comenzar y aún no te has (hemos) acostumbrado a las reuniones por videollamada. Te pones nerviosa, no sabes cómo colocar la cámara y sobre todo, no sabes qué ponerte. No quieres caer en el bucle aquel de "maquillarte, peinarte y vestirte como si fuera un día normal", porque en definitiva, no lo es. Vas a estar en casa todo el día y quieres ir cómoda. Eso no quiere decir que lleves el mismo pijama a todas horas, (los expertos aconsejan tener al menos uno para el día y otro para la noche si huyes de combinaciones más pretenciosas), pero tampoco que saques tus mejores galas del armario. Incertidumbre total, en todos los sentidos. Por eso, hemos recopilado algunos consejos a seguir (vividos en primera persona) para que tus videollamadas sean un éxito rotundo y no parezcas un bulto que habla en la oscuridad.

La luz sí importa

Encontrar una buena iluminación es clave para no parecer un ser del inframundo durante la videollamada. Nada de estar iluminado por el flexo o por una tenue bombilla. Lo mejor es que la luz natural te refleje en la cara, así darás una imagen clara.

El decorado tiene que ser sencillo

Lo mejor es que el fondo de tu videollamada sea lo más neutral posible. Lo más aconsejable es una pared lisa o un fondo simple (tu colección de figuritas no sería una alternativa muy seria) para no desviar la atención cuando llegue tu turno de hablar.

Ojo con las interrupciones

El confinamiento es duro, lo sabemos. Durante la videollamada deberás avisar a tu familia (o compañeros de piso) de que estarás ocupada (aunque si tienes hijos, esto será casi misión imposible) para no tener que lidiar en directo con demasiadas interrupciones. O apariciones estelares de tu novio en pijama paseando detrás tuyo. No lo vemos tan imposible.

¿Qué me pongo?

La ropa es importante, pero no te obsesiones. Ve como irías a la oficina, sí: pero hasta cierto punto. Con un jersey fino de punto o una chaquetita será suficiente. A no ser que sea una reunión importante y tengas que imitar el código de vestimenta que llevarías a esta de forma presencial también en casa, con algo sencillo bastaría. Y si te atreves, abajo, el pijama. O el chándal al completo. Mientras que no se vea...

¿Qué hago con el maquillaje?

Si nunca te maquillas, olvídalo. Pero si sueles maquillarte todos los días, algo sencillo bastará, un poco de crema hidratante con color o polvos de sol para darle luz al rostro serían suficientes. Pero si quieres un manual al completo de cómo maquillarte en casa durante la cuarentena para tener buena cara en las "calls", lo tenemos aquí.

¡Listos, cámara, acción!

Dicho esto solo queda hacer la prueba. Aplica estos sencillos tips en tu próxima videollamada y verás como poco a poco, te acostumbras a las reuniones virtuales. ¡1,2,3! Dale al botón de unirte a la llamada. Sí, estamos seguras.