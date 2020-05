14 may 2020

'Entrevista con el vampiro' fue el guilty pleasure de toda una generación. Era una historia de vampiros trágicos -Louis y Lestat- encarnados por dos de los actores-fetiche más bellos del momento, Tom Cruise y Brad Pitt (con Antonio Banderas como chupasangres francés para rematar el pastel). Había romances malditos, niños vampirizados (Kirsten Dunst en su primer papel importante), y sangre y encajes por todas partes. Además, traía a la era actual el inmortal mito del vampiro y, al contrario que otras ficciones vampíricas (ejem, ejem, Crepúsculo), sacaba partido del homoerotismo que siempre ha acompañado a estos seres.

Kirsten Dunst, Brad Pitt y Tom Cruise, una familia con más lazos de sangre de lo habitual

Ahora, tras un tortuoso camino de compras de derechos y rescisiones de contratos, AMC ha iniciado la producción de una serie basada en 'Crónicas vampíricas', la saga completa de libros (12 en total) de Anne Rice que empezaba con 'Entrevista con el vampiro'. Aprovechamos la emoción del momento para repasar los cinco datos más curiosos de esta película.

1. Brad Pitt lo pasó fatal

Las lentillas que tenía que llevar le molestaban muchísimo, el vestuario le resultaba incómodo, tenía que colgarse boca abajo durante media hora antes de someterse al tedioso maquillaje (para que los artistas pudieran trazar sus venas sobre su rostro y remarcar lo traslúcido de su piel vampírica) y además le fastidiaba ser el segundón de Tom Cruise. Puede que incluso le llegaran rumores de que su personaje podría convertirse en una mujer (el papel, decían, iba a ser para Cher). Quiso abandonar el proyecto, pero eso le habría supuesto una multa de 40 millones de dólares y acabó por resignarse.

Tom Cruise, letal, pero retaco

2. Tom Cruise era un Lestat muy bajito

Cruise tendrá muchas virtudes, pero la altura no es una de ellas, y eso constituía un problema a la hora de encarnar a un vampiro alfa. El actor rodaba subido en una plataforma o calzaba botas con tacones altos, para que no se notara la diferencia de altura con los otros intérpretes. En una escena en la que Lestat y Louis caminan juntos, se cavó una zanja para que Brad Pitt andara por ella y no se notara que era el más alto de los dos.

Romance y vampiros. Spoiler: nunca sale bien

3. Kirsten Dunst dio su primer beso en pantalla a Brad Pitt

Dunst, que interpretaba a la niña vampira Claudia, puede considerarse afortunada: su primer beso en la industria de cine fue para el que entonces se consideraba el actor más atractivo del mundo, Brad Pitt. Ella no opinó igual: declaró que había sido “asqueroso” y que odiaba a los chicos; en su defensa diremos que tenía solo 11 años y que ni siquiera pudo ver la película cuando se estrenó. Sus padres no le dieron permiso.

Christian Slater, periodismo de riesgo

4. River Phoenix tenía que haber salido en la película

River Phoenix había sido seleccionado como el entrevistador al que Louis le cuenta toda su historia, pero su repentina muerte hizo que el papel recayera en Christian Slater; el actor donó todo su salario a dos ONGs a las que Phoenix había apoyado, y los títulos de crédito incluyeron un recordatorio: “En memoria de River Phoenix, 1970-1993”.

Tom Cruise y Brad Pitt, amantes malditos

5. La autora del libro se llevó un berrinche por culpa de Tom Cruise

Anne Rice publicó 'Entrevista con el vampiro' en 1976, y cuando se empezó a hablar de una adaptación a la pantalla, John Travolta era el protagonista que más sonaba. A la autora le gustaba más Rutger Hauer, pero, cuando por fin se puso en marcha el proyecto, ambos estaban demasiado mayores para encarnar al encantador y pérfido Lestat. Se barajaron nombres como Tom Hanks, Johnny Depp, Jeremy Irons, Daniel Day-Lewis o John Malkovich, y cuando el papel recayó en Tom Cruise, Anne Rice montó en cólera: le parecía un error como una catedral. Después de ver la película, eso sí, le escribió disculpándose por haberle juzgado tan mal.