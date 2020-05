28 may 2020

Dejad que los niños se acerquen a mi. Eso parece ser lo que Rosalía estaba tratando de decirle al mundo cuando rodó de vídeo de la nueva canción que acaba de estrenar, TKN, un tema que había levantado mucha expectación, más de lo normal incluso para sus altísimos estándares ya que además en ella cuenta con la colaboración de Travis Scott. De un primer vistazo, la cantante aparece caminando por las calles de Los Angeles con un bebé en brazos mientras la siguen corriendo una auténtica marabunta de niños. La secuencia no deja de recordarnos a la canción The Greatest, de Sia, cuyo videoclip, lanzado en 2016 también contaba con un nutrido reparto infantil que bailaba al ritmo de una coreografía sincopada con cierta estética urbana postapocalíptica.

La información sobre esta canción nos ha ido llegando con cuentagotas, proporcionada por la propia protagonista de la historia, que maneja como ninguna el arte de la intriga en lo que a lanzamientos musicales se refiere. Durante esta cuarentena no solo hemos asistido a los cortes de pelo caseros de Rosalía, el estupor al descubrir que se había cortado las kilométricas uñas que ya forman parte de su personalidad o el lanzamiento del tema Dolerme a finales de marzo, una canción inédita que regaló a sus fans desde refugio en Miami, donde ha pasado la cuarentena.

Sin embargo hacía ya tiempo que ella misma había dado a conocer que tramaba una colaboración con el rapero Travis Scott, ex de Kylie Jenner además de padre de su hija Stormi e íntima amiga de Rosalía desde que llegara a Los Angeles. De hecho ellas mismas se ha ocupado de revelar a través de sus cuentas de Instagram algunos de sus momentos de amistad.

El rapero y la cantante se conocieron el verano pasado y, tras uno de los conciertos de él a los que asistió Rosalía, le pidió su colaboración para el remix de la canción Highest in the room, que se lanzó en diciembre. Pero la cosa no se queda ahí porque desde abril sabíamos que había un nuevo proyecto entre ambos, que había sido retrasado por la situación de emergencia sanitaria. "Sentí que no era correcto lanzarla porque no estaba conectada con lo que estaba pasando en el mundo en ese momento", explicaba la propia Rosalía. La historia dio un vuelco esta semana cuando ella misma colgó en Instagram una foto de los dos a modo de portada del sencillo y desvelaba además el título: TKN. “Se vieneeeee”, anunciaba para levantar aún más el nerviosismo de sus fans.

Como todo lo que toca la cantante, el revuelo y la expectación han sido máximos. Ya en el video de avance, que consiguió la friolera de 3 millones de reproducciones en las primeras ocho horas, se la podía ver rodeada de niños mientras a Scott se le oye cantar en español. Este dúo explosivo va a seguir dando qué hablar mientras ya cuenta con muchas papeletas para llegar alto en la lista de canciones del verano.

Pero la cosa no queda ahí y, mientras descubrimos cómo resulta esta interesante fusión entre el trap español y el rap norteamericano, Rosalía ya nos ha tentado con otra colaboración, esta vez junto a Billie Eilish. Aunque para eso aún queda tiempo. Seguiremos atentos.