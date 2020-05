13 may 2020

La cuarentena no solo le ha servido a Rosalía para sacar un tema y hacer de él todo un éxito, si no también para hacerse un cambio de look. Primero lo hizo cortándose el flequillo ella sola y después tiñéndose el pelo con un color que ha llamado mucho la atención. Ahora ha confirmado que toda imagen merece ser renovada de vez en cuando y ha dicho adiós a sus icónicas uñas XL para dar paso a las cortas, pero con diseños igual de originales que antes. Pensábamos que la cantante había preferido dejar a un lado el 'nail art', sin embargo ha demostrado todo lo contrario uniéndose a la tendencia del momento: el tie dye.





Rosalía compartió una imagen en las redes en la que, además de posar con un gesto muy poco amigable, presumía de una manicura que tenía como protagonista el efecto desteñido que tanto se lleva ahora. El tie dye es ese estampado característico de los años 70 que ha vuelto en la cuarentena para quedarse. Tal ha sido su éxito entre celebrities e influencers que también ha llegado a las manicuras como esta que ha llevado la artista.

Si las uñas a todo color como esta que ha llevado María Pombo parecían que iban a ser las protagonistas de esta temporada, Rosalía ha demostrado que existen otros diseños que también vas a querer lucir este verano. La catalana ha pintado en sus uñas el efecto tie dye en tonos nude y rosas y ha añadido diseños en color negro entre los que se puede apreciar una luna y una estrella.

Un símbolo que es considerado como una representación del Islam, pero que también se asocia a los principios femeninos de instintos, sexo, fuerza, receptividad y femineidad. ¿Será este el motivo por el que Rosalía ha optado por esta manicura? Lo que está claro es que nosotras ya estamos deseando probar el tie dye en nuestras uñas.