7 ene 2021

Zoey Clarke es una joven programadora que está lidiando con dos momentos vitales muy diferentes a la vez. Por un lado está pendiente de un ascenso que le convierta en la jefa de ingenieros de la compañía en la que trabaja, y por otro está asumiendo la grave enfermedad que sufre su padre. Pero se complica un poco más cuando se produce un terremoto mientras se hace una resonancia magnética y la lista de reproducción que el enfermero le había puesto para que se relajase se descarga en su cerebro.

Sí, es cierto, la premisa de ‘La extraordinaria playlist de Zoey’ es un poco marciana, pero el resultado es entrañable, musical y adictivo a partes iguales. Porque a lo largo de doce episodios la producción de la NBC que en España podemos ver en HBO es una bonita historia de una joven que se hace mayor mientras lucha por su trabajo soñado, trata de descubrir a quien pertenece su corazón y asume la grave enfermedad de una de las personas que más quiere, su padre.

Una producción que acaba de estrenar su segunda temporada y que regresa para seguir deleitándonos con sus números musicales de grandes éxitos de los últimos años y contarnos el crecimiento personal de la buena de Zoey. Una joven que tiene que aprender a manejar su “superpoder”, ya que la playlist se cuela en los momentos más inoportunos de su día a día. Y que encontrará en su alocada vecina, sus compañeros de trabajo y su jefa los apoyos necesarios para salir adelante cada vez que su vida se complique. Aunque a veces serán ellos mismos los que la metan en líos.

Escrita por Austin Winsberg, que se basó en sus experiencias con su padre enfermo para escribir esa trama, ‘La extraordinaria playlist de Zoey’ está protagonizada por Jane Levy, a la que hemos visto previamente en series como ‘Castle Rock’ o ‘Shameless’. Junto a ella nos encontramos a rostros muy conocidos de la televisión como Lauren Graham (‘Las chicas de Gilmore’) que interpreta a su jefa, Mary Steenburgen (‘Criadas y señoras’, ‘Orange is the new black’) en el papel de su madre y Peter Gallagher (‘Covert Affairs’, ‘Grace and Frankie’) como su padre.

Pero tan importantes como los intérpretes son las canciones que interrumpen la vida de Zoey y entre las que podemos encontrar grandes clásicos como ‘Wake me up before you go go’ de Wham, ‘Lean on me’ de Bill Withers o ‘Help!’ de los Beatles con éxitos del pop recientes como ‘Roar’ de Katy Perry, ‘Wrecking Ball’ de Miley Cyrus o ‘Tik Tok’ de Kesha. Pero también están muy presente la nostalgia musical, con éxitos ochenteros como ‘You Give love a Bad Name’ de Bon Jovi o ‘I wanna dance with Somebody (Who loves me)’ de Whitney Houston.

Una playlist muy completa para una producción que te hará reír, bailar y también llorar gracias a una protagonista que se convertirá en tu mejor amiga antes de que te des cuenta. Así que si no conoces ‘La extraordinaria playlist de Zoey’ aquí queda nuestra recomendación para que te animes a asomarte a esta serie que parece muy marciana pero es puro amor. Y si la conoces no vas a tener la suerte de descubrirla pero estás de enhorabuena porque los Reyes Magos nos han traído una nueva temporada.