30 ene 2021

Compartir en google plus

Los Bridgerton ha sido el éxito inesperado del invierno para Netflix: 82 millones de personas ya han disfrutado de la historia de amor de Daphne Bridgerton y Simon Basset y estamos deseando que nos comuniquen cuándo se lanzará la segunda temporada. De momento nos va a tocar tener paciencia: el estreno se va a hacer de rogar por culpa del coronavirus y el casting aún no está cerrado del todo.





VER 15 FOTOS Series y pelis para hacer un maratón después de ver Los Bridgerton y llenar tu vacío de romance victoriano

Lo que sabemos seguro es que la primera temporada cerró magistralmente con el cliffhanger definitivo: el mayor de los Bridgerton, Anthony, asumiendo que su relación amorosa con su amante Siena es imposible decide que ya es hora de sentar la cabeza y guiar a su familia como el patriarca que es casándose con una señorita de la alta sociedad. Ya tenemos a la pareja en la que se va a centrar la segunda temporada: Anthony y su interés amoroso.

Pero no suframos antes de tiempo porque aunque el objetivo de Anthony parece ser buscar a la soltera más guapa del lugar y proponerle matrimonio sin más, con cero amor de por medio, los libros de Julia Quinn le ofrecen a este personaje un futuro bastante más romántico. Aunque lo que hemos visto en la serie de Netflix y lo que está escrito en la primera novela de la saga no se corresponde al 100%, no cabe duda que la interpretación que Shonda Rhimes ha hecho de las obras de Julia Quinn ha sabido captar a la perfección la esencia de los personajes principales, por eso confiamos en que en esta segunda temporada vamos a conocer a dos de nuestros personajes favoritos de las novelas: Kate Sheffield y su robusto perro de patas cortas Winston que se oponen con todas sus fuerzas a que Anthony se case con la persona que ha elegido.

Video: Así son en la vida real los actores de Los Bridgerton

Pero hay otras cosas que queremos ver en la segunda temporada y que deseamos que nos ofrezcan en bandeja de plato (por favor, Netflix, un poco de fan service). La primera es que queremos a Colin de vuelta ya, está muy bien que se vaya a Grecia pero deseamos que vuelva y retome esa mirada intensa de “aquí está pasando algo romántico” que le lanzó a Penélope en el último baile. Cierto es que estos dos no viven su momento flechazo mutuo hasta la cuarta novela, ¿pero no sería maravilloso que se adelantara un poco la cosa?

En cuanto a Eloise sospechamos que la van a tener todo el día intentando cazar a Lady Whistledown porque su deseo de quedarse soltera no va a cambiar ni la primera temporada ni en la segunda por mucho que ahora vaya vestida de largo. Que disfrute de su libertad esta temporada porque en su futuro hay señores viudos con niños, quiera ella o no.