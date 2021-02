17 feb 2021

La revolución de las redes sociales ha llegado. Y quien dice de las redes sociales, dice del mundo del entretenimiento y la comunicación tal y como la conocemos. La Generación Z ya no consume televisión tradicional. Se han acostumbrado a la inmediatez al "lo quiero, lo tengo" y no entra en sus planes tener que esperar para satisfacer una necesidad o un deseo.

Y las redes sociales llevan el mismo camino. ¿Qué es eso de que las instagrammers tengan tiempo de sobra para editar una imagen y pensar la frase más profunda para sorprender a sus seguidores? En este caso quieren realidad por encima del clásico 'postureo'. El paso de Instagram de introducir los Stories, los directos y, posteriormente, IGTV, intentaba seguir ese sendero: más naturalidad, más realidad, directos en lugar de imágenes o vídeos producidos.

Y ese fue el nicho en el que se introdujo Twitch. Twitch es una plataforma que permite realizar transmisiones en vivo, siendo la retransmisión de videojuegos en directo su principal ocupación. La plataforma Twitch tal y como la conocemos, data de 2011, pero en 2007 comenzaba a dar sus primeros pasos bajo el nombre de Justin.tv. Hemos dicho que los videojuegos han sido y son, su principal función pero, con el paso del tiempo y los nuevos perfiles de personajes que se adhieren a la plataforma, el contenido va cambiando: deportes, lifestyle, música y hasta información.

Laura Escanes, en una de sus retransmisiones en directo en Twitch

Las influencers también buscan su hueco en Twitch

La última influencer en darse cuenta del potencial de esta plataforma de streaming ha sido Laura Escanes y no hay día que no se conecte con sus seguidores para hablar de tal o cual producto de belleza, hacer compras online o mostrar un unboxing de sus últimas adquisiciones (entre otras cosas). Reciéntemente, Laura Matamoros se ha creado una cuenta en Twitch y ha preguntado a sus seguidores de qué temas quieren hablar con ella, aunque todavía no ha generado ningún contenido.

Por otro lado, personalidades del mundo de la información y el humor también están buscando su hueco en esta plataforma. El humorista Ángel Martín se unió a Twitch tras el éxito de sus informativos matutinos en redes sociales y periodistas como Emilio Doménech lo han utilizado para coberturas especiales como las elecciones de Estados Unidos.

Los reyes de Twitch en España

Pero si hablamos de Twitch, hablamos de Ibai Llanos, coronado en 2020 como el mejor streamer del mundo en los Esport Awards. El pasado 31 de diciembre, retransmitió en directo cómo se comía las uvas desde su casa y superó a Cuatro y La Sexta en audiencia. 550.000 personas, entre las que se encontraba el exministro Salvador Illa se unieron a su retransmisión.

Ibai Llanos, en una de sus retransmisiones en directo en Twitch

El bilbaíno, que reciéntemente ha sido fichado por la Liga de Fútbol profesional para retransmitir 3 partidos al mes, es capaz de mantener pegados a la pantalla a cientos de miles de personas. Parece seguir la máxima de «cero artificios» y, mientras los gigantes del ocio como Netflix y HBO gastan millones en producir sus contenidos de entretenimiento, Llanos lo consigue en pijama y sin salir de su casa. Y gracias a todo eso, se embolsa alrededor de 1,4 millones de euros anuales. Hay años que el común de los mortales ganamos menos.

Pero Ibai no es el único creador de contenidos español conocido en todo el mundo. Raúl Álvarez Genes, conocido como AuronPlay, ingresa 1,2 millones al año y The Grefg, que sólo en octubre obtuvo 100.000 euros de beneficios, marcó un récord mundial al congregar a 2,4 millones de espectadores mientras presentaba su skin de Fortnite.

¿Cómo se utiliza Twitch?

Como en toda red social, primero tienes que registrarte e informar de tus intereses. Una vez estás dentro, puedes transmitir tus propios vídeos en directo o ver un evento, en el que podrás interactuar a través del chat, como en los directos de Instagram.

Para ver una emisión puedes hacerlo como seguiror o como suscriptor. El contenido es gratuito pero, si eres soscriptor, pagas una cuota mensual a un canal en particular y puedes optar a mas contenidos y ventajas, como encuentros privados con los streamers.

El futuro de las influencers

El futuro ya está aquí y, si quieres ser una influencer para la nueva Generación Z, tienes que adaptarte a los nuevos lenguajes y plataformas. De momento, personalidades como Paula Echevarría o Dulceida no tienen cuenta en Twitch pero con su ritmo de crecimiento fulgurante no tardarán mucho en unirse a esta comunidad. O quizá decidan dirigirse a un público al que estos nuevos modelos de entretenimiento les son ajenos. Todo se andará y nosotros lo veremos.