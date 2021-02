16 feb 2021

No es ningún secreto. Los aceites faciales se han convertido en uno de los mejores aliados beauty a la hora de llegar donde no llegan las cremas habituales. Famosas como Blanca Suárez, que lo utiliza como un sérum, o Vicky Martín Berrocal, que usa uno multiusos y antiedad, lo tienen como un imprescindible en su rutina de cuidados. Pero los usos y beneficios de un aceite facial no quedan ahí. Laura Matamoros no solo nos ha descubierto uno que también es apto para pieles grasas. También ha mostrado lo bien que sienta a la hora de conseguir un look no makeup fácil, jugoso y sin arrugas.

Video: Cómo utilizar el aceite facial para conseguir un rostro joven e hidratado

La influencer, habitual de los maquillajes naturales estilo effortless, siempre prepara su rostro con el Maracuja oil de Tarte, un aceite ligero y muy hidratante que no deja la piel grasa gracias a su rápida absorción y a ingredientes de altura como las semillas de maracuyá, vitamina C y otros ácidos grasos esenciales junto a una fórmula 90% de origen natural.

Su uso continuado proporciona un cutis más firme, más suave, más luminoso y más joven. Se puede aplicar de día y de noche en rostro y cuello, y basta con usar dos o tres gotas. Lo ideal es frotar el producto con las palmas de las manos hasta que coja un punto más de temperatura. Los expertos aseguran que la absorción será más rápida y que el aroma se percibirá mucho mejor. También se puede combinar con la crema hidratante mezclando un par de gotas o con la base de maquillaje para que la piel se adapte perfectamente al pigmento y siga estando super flexible, como una segunda tez.

Además, es un cosmético que arrasa en Instagram con el hashtag #maracujaoil, donde hemos descubierto que tiene otros cuatro usos inesperados: hidrata las cutítulas y las uñas, repara y nutre las puntas secas, eleva el nivel de la crema corporal y es un perfecto desmaquillante.

La mejor noticia de todas es que este aceite multiusos está disponible en Sephora, tanto en formato viaje por 15,99 euros como en tamaño grande por 50,99 euros. Una compra de belleza en la que merece la pena invertir.