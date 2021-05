7 may 2021

La madrugada de 20 de mayo de 2019 nos despedimos de Juego de tronos, nos enteramos de qué pasaba con Daenerys de la tormenta, de quién derrotaba a los caminantes de hielo, de quién se quedaba guardando el norte, de quién se hacía con el poder en los siete reinos… Un final poco satisfactorio para algunos pero a la altura del resto de la superproducción y que venía con noticia bomba incluida: habrá Juego de tronos para largo en forma de múltiples precuelas y spin offs y la primera de ellas ya está en marcha: House of the dragon. Si eras del team Targaryen en Juego de tronos, prepárate, porque esta serie te va a encantar.

De qué trata House of the dragon y cuándo la podremos ver

House of the dragon es una precuela de la historia que nos ha narrado durante ocho temporadas Juego de tronos. Concretamente esta precuela está centrada en la familia Targaryen y la acción se sitúa 300 antes de que Daenerys y su hermano llegaran al mundo.

Así como la serie de Juego de tronos estaba basada en los libros de la saga inconclusa de Canción de fuego y hielo, House of the dragon también tiene una novela en la que inspirarse: el libro Fuego y sangre del autor que se inventó todo este universo de fantasía, luchas intestinas por el poder y sexo de Juego de tronos.

La única imagen oficial que existe de momento de Haouse of the dragon de HBO pinit

La historia se centra en la ascensión al trono de Poniente de Viserys Targaryen y en cómo acaba aquello como el rosario de aurora a pesar de sus esfuerzos por ser una persona cabal (spoiler, no sale bien). Según afirma la revista Deadline la descripción que HBO hace de la trama afirma que la nueva serie narra cómo el Rey Viserys Targaryen es elegido por los señores de Westeros para suceder al Viejo Rey, Jaehaerys Targaryen, en el Gran Consejo de Harrenhal.

“Un hombre cálido, amable y decente, Viserys solo desea para llevar adelante el legado de su abuelo. Pero los hombres buenos no necesariamente son grandes reyes”, afirma el resumen. Se viene una lucha intestina en diez episodios, no olvidemos que según la cronología de la saga literaria que es la fuente de inspiración de todo este culebrón tras la muerte del rey Viserys hubo una “guerra civil” entre las distintas ramas Targaryen para hacerse con el poder.

El actor inglés Paddy Considine, que te sonará si has visto Peaky Blinders o El visitante y si no, pues no, es el encargado de encarnar al rey que lo va a pasar mal en esta precuela de Juego de tronos (y seguro que lo va a pasar mal porque el showrunner de esta precuela es el mismo que realizó el episodio angustioso de La batalla de los bastardos en Juego de tronos).

El estreno de la serie está previsto para 2022 en la plataforma HBO Max y por el momento (y por culpa de la pandemia), todo el set de rodaje se ha concentrado en unos estudios gigantescos ingleses, los estudios Leavesden en los que ya tienen experiencia en superproducciones como Harry Potter. La lástima es que esta vez los westeros no se puedan pasear por Sevilla. ¿Quizá para la próxima precuela? Total, HBO solo está manejando cuatro series más basadas en el universo de Juego de tronos...