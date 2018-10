22 oct 2018

Hay gente que prefiere estar con cualquier persona antes que consigo misma. Para evitar tan duro percance (es decir, conocerse) adquieren la costumbre de enlazar relaciones. Dejan a una persona por otra, insertan la ficha larga, y de paso eliminan varias filas de golpe. Las “personas Tetris” no son nada recomendables en el plano sentimental –especialmente si tú eres una de esas fichas eliminadas o prescindibles–, pero en el fondo, lo suyo es hasta comprensible. Tienen miedo a estar solas. Ese estar que se conjuga con el verbo quedarse. Es decir, a quedarse solas.

Una ilustración de Raquel Córcoles para La imperfecta. pinit

Tal vez porque hemos aprendido a convivir en rutinas colectivas y cuando, de pronto, te despojan de ellas te sientes desnudo delante de un auditorio lleno de gente, sin saber cómo moverte, ni qué decir. Una amiga que ha sufrido una ruptura reciente me contó que cuando más notaba la ausencia del otro era al llegar a casa. ¿La razón? No tenía a nadie a quien mandarle un Whatsapp para decirle que había llegado bien. Me explicaba que tiene una sensación constante de que le falta algo, como cuando metes tus cosas en una maleta y escudriñas con la mirada lo que te dejas. En realidad lo llevas todo, pero no lo sabes.

Por supuesto, también los emparejados se sienten solos. A veces es incluso mucho peor. Por eso es importantísimo aprender a estar con uno mismo. Conocerse. Recuperarse. Pensarse. Que es algo que deberían enseñarnos a todos en el colegio junto con las matrices o los hiatos. Porque somos animales sociales. Pero mejor libres que encerrados en una jaula permanente de interacciones y ruido.

