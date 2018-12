3 dic 2018

¿Te gustaría matar a alguien y realmente no tienes ningún motivo por el cuál estar enfadada? Todo te molesta, estás irascible, irritable y de mal genio todo el día... puede que te sientas molesto por algo que ocurre todos los días en tu vida y eso te esté cambiando el humor o simplemente es que no sabes el por qué estás tan suceptible a todo.

1. El no asertivo

El no asertivo suele ser una de las más comunes. Es decir, aprender a decir que no te va a facilitar mucho las cosas porque no tendrás que hacer nada por compromiso ni por cumplir o quedar bien con otras personas. Estarás siendo sincera contigo misma y creénos, esto te beneficiará.

2. Respeta las horas de sueño

No dormir las horas necesarias o no descansar lo que realmente nuestro cuerpo nos pide puede ser causa de malestar interno. Te sentirás mucho más irascible aquellos días que no hayas descansado bien, eso te lo aseguramos.

3. Puede ser un síntoma de depresión

Una depresión puede darse por varios motivos y son variados los síntomas por los que se puede detectar. Muchas veces no hace falta estar llorando o triste y encerrada todo el día para decir que tenemos depresión, simplemente un humor cambiante o el estar siempre malhumorada puede ser una alarma. Te aconsejamos que acudas a un especialista que pueda ayudarte en este caso a diagnosticar si se trata de un problema más serio del que piensas.

4. La ansiedad

La ansiedad y el estrés pueden ser dos causantes del enfado continuo. Estar constantemente autocontrolándose puede provocar una lucha interna que produza el estar enfadada inlcuso consigo misma todo el día.

5. Problemas de pareja

Muchas veces necesitamos más atención de la que tenemos, algo que suele pasar en las relaciones de pareja. Este puede ser uno de los motivos que nos provoque el enfado continuo o estar más irascibles de lo normal con los demás.

6. No sentirte apoyada

Muchas veces esperamos de los demás, más de lo que nos pueden dar pero simplemente por el hecho de que para ellos mismos es su tope, es decir, lo que nos dan es su límite. El problema ocurre cuando puede que esto no sea lo suficiente para ti, entonces es cuando no te sientes querida, apoyada... hay que comenzar a empatizar y a entener también al resto de la gente. Está bien conocernos a nosotras mismas y siempre querer cuidarnos y antepornernos a todo, pero también ser flexibles sobre todo con la que gente que nos importa y queremos.

7. No podemos controlarlo todo

Nos encantaría tener todo siempre bajo control, pero esto es imposible. La ira puede aparecer cuando queremos saber qué hacen otros y no saberlo puede provocarnos un sentimiento de frustración. Intenta relajarte y preocuparte por lo que esté relacionado contigo misma directamente.

En muchas ocasiones hay personas que no transforman su ira en mal humor o enfado sino que lo plasman en una actitud pasiva o incluso tener un comportamiento agresivo. Muchas veces la meditación o practicar ejercicios relajantes como el yoga puede ayudarnos a lidiar con los problemas que se nos presentan en nuestro día a día pero cuando tu actitud se hace insoportable incluso para ti es cuando deberías consultar a un experto, siempre será de ayuda una opinión de un profesional.

