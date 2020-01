17 ene 2020

Hacéis 'match'. ¡Aleluya! Comenzáis a hablar. Os encantáis. Crees que ahora sí que sí. Tu mala racha se ha acabado. Es inteligente, atractivo, te hace reír. Qudáis. La conexión es inmediata. Tenéis un par de citas, todo va viento en popa. Tus amigas ya se están preparando para conocerle. Le escribes por WhatsApp. No contesta. Le vuelves a escribir. Cri cri. Le preguntas si está bien. Silencio absoluto. Te preocupas por él. Igual le ha pasado algo. Le mandas un mensaje, el último mensaje. ¡Bum! Parece que no hay nadie detrás de la pantalla.

No, no está en el hospital ni ha sufrido una tragedia. Querida lectora, está pasando de ti. Acabas de sufrir tu primer (o décimo, da igual, se vive con la misma intensidad) 'ghosting'. No te lo puedes creer.

Anonadada te hallas.





Si eres millennial (o te acercas a esta denominación) sabrás las consecuencias que acarrea buscar le amor virtual. Tinder, ghosting y otros fenómenos que nos han regalado el mundo 2.0 nos acechan. Superarlos puede ser muy difícil (aunque no imposible), pero la clave está en identifircarlos para poder comprenderlos.

Quizás esa persona no ha desaparecido por completo y te ha dejado viviendo en el más profundo desasosiego. Quizás ha sido mucho peor. Si se va, pero poco a poco y como dejando miguitas de pan, ha llevado a cabo una nueva modalidad de 'ghosting' llamada 'soft ghosting'.

¿Qué es?

Se trata de una nueva modalidad para la gente que se siente culpable de desaparecer por completo. Te seguirá contestando a los mensajes, pero no solo eso. Seguirá viendo tus historias en Instagram, te dará 'likes' a las fotografías, y te mandará emojis con caritas que impliquen que está ahí, que no ha desaparecido, pero que no inician ningún tipo de conversación. Según los psicólogos, se trata de personas que no son capaces de afrontar una mala conversación por lo que deciden ahorrars eel mal trago y desaparecer sin más.