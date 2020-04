6 abr 2020

Compartir en google plus

Puede ser la madre de tu mejor amiga o un familiar lejano, desgraciadamente el coronavirus está dejando vacíos en muchas familias y los procesos de luto, duelo y despedida han quedado trastocados por completo por culpa de la situación de emergencia sanitaria. Sentimientos a flor de piel que se unen al estrés y la ansiedad que sufrimos todos en este momento. ¿Cómo podemos ayudar a aquellas personas que adoramos y se han visto afectadas por estas pérdidas tan dolorosas? ¿Estamos preparados para consolarles en la distancia?





VER 18 FOTOS Los mejores alimentos contra el estrés y la ansiedad

Lo que puedes hacer para consolar a alguien que ha sufrido una pérdida

Antes de poder consolar a alguien hazte cargo de tus propias emociones durante este encierro. Puede que la imposibilidad de “estar ahí” de cuerpo presente en plena cuarentena te haga sentir triste, enfadada, impotente... Son sentimientos normales, pero a pesar de la distancia es importante que logres transmitir lo mucho que sientes lo que ha pasado a los que han sufrido la pérdida.

Las personas en duelo rara vez se comunican tomando la iniciativa, por lo que te toca a ti estar pendiente… pero sin avasallar. Puedes tener contacto telefónico o por otros medios con los dolientes para expresarles que te hubiese gustado acompañarles en estos momentos. Si no te lo cogen, envíales un whatsapp para comprobar si quieren hablar… y si no es así no te ofendas, respeta su momento.

Reconocer nuestras emociones nos ayudará a gestionar las de los demás. pinit

Otra idea es que grabes un vídeo corto, un mail o un audio para mostrar tu disponibilidad para ayudar a pasar este mal trago y lo mucho que sientes lo que ha pasado.

También puedes poner en marcha un libro virtual de condolencias, recoger testimonios de personas que como tú, no pueden estar en este momento físicamente con esa familia que ha sufrido una pérdida, pero que quieren consolarla. Todos esos testimonios y recuerdos del difunto puede servir de consuelo a la familia más adelante.

Video: Tres modos naturales de acabar con el estrés

Lo que NO debes decir a una persona en duelo

Una vez hayas logrado establecer contacto con la persona afectada por la muerte de un ser querido, practica la escucha activa: deja que exprese lo que siente, que eche de menos a la persona que se ha ido, que comparta contigo sus recuerdos… Y nunca recurras a frases hechas del tipo: Sé fuerte. Anímate. Hazlo por tus hijos. Distráete. No llores más. La vida continúa. Es ley de vida. Ahora ya no sufre. El primer año es el peor, luego ya verás… Todas estas frases no son empáticas y van más destinadas a llenar al silencio que a aportar alivio real a quien sufre por una pérdida porque, en cierta manera, son una manera de minimizar por lo que están pasando.

En su lugar reconoce que, como todos, no tienes ni idea de por lo que está pasando pero que estás dispuesta a ayudar en lo que necesite. Puedes decir algo como “Me gustaría mucho poder decir algo que alivie tu dolor, pero no encuentro las palabras. Quiero que sepas que estoy aquí y que pienso en ti muy a menudo”.