Puede ser que estés enfadada, harta, triste, nostálgica o simplemente frustrada. En la Navidad del coronavirus parece que todo estado emocional está permitido porque son, sin duda, las fiestas más atípicas que nos han tocado vivir en nuestras vidas. Pero queramos o no, el año se acaba y aunque solo sea un poco nos toca festejar con distancia social que lo hemos superado. Por si para conseguirlo necesitas gestionar tanta frustración y desaliento el equipo de psicólogos de la aplicación ifeel nos dan las claves superar con nota esta Navidad e, incluso, disfrutarla un poquito.

Claves para gestionar la frustración esta Navidad: haz un esfuerzo por planificar (y adaptarte)

Contra la incertidumbre solo sirve una cosa: la planificación. Tener todo pensado (incluyendo un par de planes B por si las moscas) te puede ayudar a sentir que retomas el control sobre tu vida.

Establece un orden de prioridades de lo que quieres hacer, selecciona las cosas que más te motivan, declina las invitaciones que te hagan sentir agobiada con tiempo y educación y ponlo todo en un calendario para que te puedas organizar. Y recuerda: si al final las cosas no salen como pensabas, no es el fin del mundo. Planificas para tener un objetivo agradable a la vista y hacer que recobres la ilusión, pero debes aprender a ser flexible con las circunstancias, a adaptarte a ellas y a ejercitar la paciencia, especialmente, contigo misma: no te conviertas en la saboteadora de tu propia Navidad simplemente porque todo no sea como tú habías pensado que debía ser.

Claves para gestionar la frustración esta Navidad: no te instales en la queja

De acuerdo, nada va a ser como era antes, pero intenta no enfocarte únicamente en lo que no vas a poder hacer y piensa en lo que sí puedes hacer. Toca afilar un poco la creatividad y centrarte en pasar tiempo de calidad con la gente que quieres.

Refunfuñar todo el día sobre lo que no puedes hacer e instalarte en la queja perpetua solo alimenta tus emociones más negativas. Deja un hueco para la tristeza y la frustración, pero también para la alegría. Si hay días que se te hacen especialmente difíciles de sobrellevar usa actividades que te relajen y te gusten para compensar.

Claves para gestionar la frustración esta Navidad: relativiza

No des más importancia de la que tiene a lo incómodo de la situación que estamos viviendo. Si en tu entorno no habéis sufrido una tragedia personal por culpa de la pandemia, no le des una importancia tremenda a unas restricciones que solo van a durar unos días. El año ya ha sido bastante duro sin que tu mente se ponga en lo peor y tu objetivo tiene que ser cerrarlo sintiéndote lo más a gusto posible. Y para conseguirlo, todo vale, desde programarte un maratón de esa serie a la que te has enganchado a hacerte tu comida favorita el día de Navidad o estrenar un nuevo vestido en Nochevieja aunque no vayas a salir.