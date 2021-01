11 ene 2021

Dejar de fumar, aprender idiomas, cambiar de trabajo, hacer más ejercicio… los principios de año están repletos de motivación y somos ambiciosos a la hora de plantearnos nuevas metas. Cuando hacemos esa lista nos dejamos llevar por ese entusiasmo… y 15 días más tarde las expectativas caen. “Al formular los propósitos del nuevo año la parte emocional del cerebro prevalece sobre la parte racional, lo que descontextualiza nuestro propósito de la realidad y que hace que, a la hora de la verdad, nos cueste mucho cumplirlo”, asegura el profesor de psicología y neurociencia de la UOC Diego Redolar, director del programa de investigación de Neurociencia cognitiva y tecnologías de la información (CNIT). ¿Cómo podemos hacer que la parte emocional de nuestro cerebro no eclipse a la racional y colaboren para que cumplas tus objetivos? La neurociencia tiene la solución.





Claves para cumplir propósitos de año nuevo: establece unas metas realistas y concretas

Fantasea todo lo que quieras sobre ganar el euromillón si eso te da la felicidad, pero si tu objetivo es ganar más dinero en 2021 necesitas un plan realista. No pienses en genérico, piensa en algo concreto no escribas en tu lista de deseos “tener más dinero”, escribe “quiero tener XXX euros para poder ir de vacaciones este año en la playa a este hotel y en estas fechas”; o en vez de, “quiero hacer más ejercicio”, escribe “quiero ir a clase de yoga con mi amiga pIli los mièrcoles y viernes a las cinco de la tarde”. Con una idea concreta en mente es más fácil que puedas cumplir tus deseos.

Una vez tengas esa idea bien definida, elabora un plan A, B y C para conseguirla, ser flexible durante el camino te ayudará a llegar hasta tu meta. Piensa en tus opciones y ponlas en práctica desde hoy mismo. Por ejemplo, puedes pensar tres vías distintas para conseguir más dinero que no te sean complicadas de cumplir (por ejemplo, guardar en una hucha dos euros al día; elaborar una lista de gastos fijos para ser consciente de dónde se te va el dinero; o, por qué no, pedir ese aumento que te mereces desde hace tanto tiempo).

Claves para cumplir propósitos de año nuevo: sola no puedes, con amigos, sí

Haz como en las series de brokers de Nueva York, usa a los demás (pero en el buen sentido de la palabra). Una vez escrita tu lista de propósitos y definida, es hora de comunicársela a las personas de tu entorno. Parece una tontería pero a tu cerebro le gusta mantenerse íntegro, con credibilidad y sin vergüenza, y si fallamos, alguien seguro que nos comenta en alguna reunión “qué pasó con aquello que dijiste de…” y eso no le gusta: hará lo que sea para evitarlo. Para que tu autoestima no sufra, vas a tener que cumplir tus palabras, y el sentido de responsabilidad de tu cerebro te va a hacer cumplirlas.

Claves para cumplir los propósitos de año nuevo: ponles fecha

Quieres dejar de fumar pero justo hoy y ahora no te viene bien. Mejor cuando acabes ese paquete, o después de la boda de tu prima, o tras esa entrega tan importante… En fin, la procrastinación es la gran enemiga de los deseos sean del año que sean. No te dejes engañar por ella y, si quieres hacer algo, empieza ahora mismo, en cuanto acabes de leer esto, sin excusas. ¡Ánimo!