¿Recordaremos al teletrabajo como al asteroide que extinguió las relaciones de amistad entre compañeros de oficina? ¿Cuáles son las consecuencias de la desaparición de las amistades que no funcionan los días festivos y que son vitales como elementos de cohesión y salud laboral? El bienestar mental de un 42% de los españoles que ha teletrabajado se ha visto afectado, y el 52,4 % alega como causa la disminución de las relaciones sociales, según refleja un estudio de Sanitas.

“La comunicación es un elemento muy importante en las relaciones laborales y profesionales en todas sus modalidades, y se incrementa aún más en grupos de personas que trabajan en remoto a través de dispositivos y tecnologías de comunicación. La comunicación se relaciona con beneficios para el buen funcionamiento de los equipos, previene problemas y conflictos, contribuyendo a un adecuado clima laboral, así como con el bienestar percibido por los individuos”, comenta la doctora Marta Giménez Páez, psicóloga del Centro de Psicología de Madrid Área Humana. “Como seres sociales, el apoyo social es uno de los pilares fundamentales de nuestra felicidad y bienestar. La mayoría consideramos imprescindible tener una vía de escape en nuestra rutina, y diversos estudios señalan los beneficios que acarrea para una empresa un buen clima laboral, ya que resulta en un aumento en la productividad de los empleados, reduciendo el estrés y fomentando un entorno de trabajo favorable”, explica María Mavji Riestra, psicóloga y responsable del departamento de operaciones de TherapyChat. “Hay situaciones en las que el trabajo puede suponer mucho estrés y presión. En otras circunstancias, teníamos la opción de dejar esta carga en el trabajo o bien compartirla con compañeros. Poder contar con un núcleo de amigos nos ayuda a sobrellevar estas situaciones de estrés, ya que pueden llegar a empatizar con nosotros y compartir la situación de una manera más objetiva y fácil”, asegura.

Los espacios de trabajo compartido, al ofrecer los medios y herramientas para continuar la actividad laboral sin prescindir de personas afines con las que crear conexiones, se convierten por ello en aliados para evitar situaciones de aislamiento social. “Con la vuelta de los trabajadores a sus oficinas, se mantiene la demanda hiperflexible para quienes quieren compaginarla con el teletrabajo. La demanda de puestos flexibles y bonos por días ha superado ampliamente las cifras prepandemia. También vemos un aumento de empresas de tamaño mediano que buscan soluciones adaptadas a los nuevos modelos de trabajo híbridos, con posibilidad de ir adecuándose cuando el equipo crece o se va reintegrando al trabajo presencial”, indica María Calvo, directora de Desarrollo de Negocio y Experiencia de Cliente de los espacios de coworking Impact Hub Madrid.

Aunque series como The bold type subrayan la idea de que las amistades de oficina brindan satisfacción fuera del núcleo familiar, no todo el mundo echa de menos a sus compañeros. “Somos muchos los que adoptamos una mentalidad más fría y estructurada hacia nuestro puesto de trabajo, limitándonos únicamente a rendir, disfrutando de las tareas que se desempeñan a diario, pero sin sentir presión de tener que formar un vínculo emocional con ningún compañero. Eso puede desviarnos de nuestro objetivo y no lo consideramos parte del trabajo. Es evidente que, por la parte social que ha supuesto el teletrabajo con el resto de los compañeros, los que realizan un trabajo más individual les ha costado menos esfuerzo adaptarse a la nueva normalidad”, confiesa María Mavji Riestra.

Sin embargo, por más que no eches en falta las anécdotas de tus compis de oficina, mantener unas relaciones de trabajo saludables es esencial. ¿Cómo podemos hacerlo en momentos como el que vivimos? “Una adecuada comunicación redunda en beneficios para la salud emocional y psicológica, en concreto ante los cambios con relación a la modalidad del trabajo presencial al teletrabajo”, indica la psicóloga Marta Giménez Páez, que señala la importancia de ser conscientes de cómo, cuándo, cuánto se comunica y de considerar cuál es el mejor medio para realizar una comunicación eficaz y eficiente. “El contacto a través de mensajes por mensajería instantánea o por correo electrónico requiere también tener en cuenta algunos aspectos para minimizar los malentendidos o los conflictos”, advierte.

Para la experta, “las videollamadas, una conversación telefónica e incluso mensajes de audio pueden ser elementos de encuentro y conexión importantes para mantener unas relaciones de calidad entre compañeros de trabajo. Quedar a tomar café o a desayunar con ellos a través de aplicaciones y videoconferencias, aunque no sustituye totalmente la presencia física de la oficina, nos acerca y favorece el establecimiento de intercambio en tiempo real, con contacto visual. Asimismo, es importante tener en cuenta las diversas situaciones de las personas. Respetar los horarios, el tiempo de descanso y la desconexión favorecerá unas relaciones laborales saludables”, señala la doctora Giménez Páez.

Frenar un asteroide no está en tus manos, pero evitar que el teletrabajo se comporte como tal y fulmine tus relaciones laborales, sí. La próxima vez que fantasees con poner tu mente en modo out of office, recuerda que no solo es esencial chequear tu correo, sino cómo se encuentran tus compañeros de trabajo.