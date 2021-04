6 abr 2021

Las heroínas de la ficción no tienen necesariamente capas, pero tampoco anillos nupciales ni hijos. Las protagonistas se definen ahora por el apoyo de otras mujeres imprescindibles: sus amigas. Ante la pérdida de fuelle del amor romántico, el mercado ha tomado nota de la tendencia al exaltar una fecha nacida hace 11 años en la serie Parks and Recreation que se perfila como la rival de San Valentín, San Galentine’s. Los millennials y la generación Z tienen claro a quién apoyar en esta batalla entre la patrona de la sororidad y Cupido, y el imaginario cultural, por lo visto, también. Al fin y al cabo, el feminismo ha logrado que muchas tramas hayan cambiado la estereotipada enemistad entre mujeres por amistades irrompibles forjadas a lo largo de los años.

La amistad de las presentadoras de la última edición de los Globos de Oro, Tina Fey y Amy Poehler, ha sido definida por Vulture como “la más importante para la humanidad desde la de Jesucristo con sus apóstoles”, justo cuando las películas Barb and Star go to Vista del Mar y Fuerza Trueno y la serie Baile de luciérnagas retratan la amistad entre mujeres de mediana edad. Sin embargo, la enemistad entre mujeres sigue siendo carne de titular y la que mejor funciona para vender ejemplares. ¿Cómo si no explicar que, ante el regreso de Sexo en Nueva York, la noticia que de verdad se haya hecho eco sea la de la enemistad entre Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall?

En este libro nos colamos durante un años en la intimidad de una chica y de su nuevo grupo de amigas, leemos sus pensamientos, sentimos sus emociones, nos identificamos con todo lo que les ocurre, porque el vínculo que las une es el mismo que nos une a todas a nuestras Amigas. pinit

“Es una pena que se potencie este hecho en vez de recordar que una de las cosas que sí han envejecido bien de la serie es la amistad entre los personajes”, explica Ana Jarén, que en su libro ilustrado Amigas hace referencia a la popular serie

El cambio de la mirada

“Creo que nos estamos atreviendo a mirarnos de verdad y nos está gustando vernos crear cosas nuevas. Nos estamos dando cuenta de que se ha estado creando siempre desde el otro lado de la historia... y ahí aparece la oda a la sororidad, a la amistad, el amor y la contemplación entre nosotras y nuestra capacidad creativa”, explica Paulina Silva, autora de Mujeres (Lunwerg). “Es importante reflejar la sororidad en contenidos culturales para ir construyéndola, para que las mujeres que aún no la han descubierto o interiorizado tengan modelos. Y es importante en sí porque significa un paso adelante en la construcción de un mundo más igualitario y pacífico, y con menos soledad. Las mujeres, estadísticamente, vivimos más años y la tercera etapa de la vida suele resultar muy solitaria. Nuestro futuro será mucho mejor si tenemos amigas de mucho tiempo con las que compartir nuestra vida”, asegura Elia Barceló, autora de Las largas sombras (Roca Editorial). “Relatar este tema no es otra cosa que visibilizarlo, extenderlo. Tiene sentido que los mensajes positivos trasciendan para vivir así en un mundo mejor”, apostilla Ana Jarén.

Barb and Star Go to Vista Del Mar cuenta la historia de Barb y Star, dos mejores amigas que abandonan su pueblo en el medio oeste por primera vez en sus vidas en dirección a Vista Del Mar, en Florida, donde pronto se verán inmersos en una aventura que las llevará a descubrir el amor y a un terrible villano que planea matar a todo el mundo del pueblo. pinit

Más reales que ideales

Podríamos culpar a Carrie Bradshaw de creer que llevar faldas de tul a las nueve de la mañana es normal, pero también de que nos haya hecho pensar que “tal vez las amigas son nuestras almas gemelas”. Este ensalzamiento de la amistad lo refuerza Rebecca Traister en New York Times, cuando asegura que “para muchas mujeres, las amigas son las principales compañeras de vida; son las que nos hacen irnos a vivir a un nuevo hogar, acabar con malas relaciones, y están con nosotros en nacimientos y enfermedades”.

Rara vez se incide en lo vital que es también huir de esas amistades que se sostienen en el abuso emocional.

¿Hemos pasado de engrandecer al amor romántico a sublimar la amistad? Aunque esos mensajes han ayudado a que muchas mujeres dejaran de depender de sus parejas para alcanzar la felicidad, también ha puesto demasiada responsabilidad en los grupos de amigas. ¿Qué ocurre si, por más que las Spice Girls cantaran eso de “friendship never ends”, la amistad se termina? Apenas tenemos modelos de conducta o guías acerca de qué hacer ante una ruptura tan dolorosa. Se incide en la importancia de huir de las relaciones amorosas tóxicas, pero rara vez señalan lo vital que es también huir de esas amistades que se sostienen en el abuso emocional.

Con La amiga estupenda, Elena Ferrante inauguraba una tetralogía que reflejaba algo poco comentado en las amistades, en las que no todo son copas de vino tinto entre risas y lloros, sino en muchas ocasiones deambulan en la dicotomía de amar locamente a alguien y tener celos de sus logros, algo que señala también Andrea Abreu en Panza de burro (Barrett). Al final, las amistades nos muestran cosas de nosotros mismos que en ocasiones somos incapaces de ver, y la clave radica en que la cultura nos muestre luces y sombras. No son siempre ni las parejas ni las amigas las que nos ayudan a salir a flote, sino que como escribe en Swing time Zadie Smith, una experta en este tema, “a veces son los extraños los que te sostienen”.