¿Cuánto mide tu cintura? Si la circunferencia de tu abdomen mide más de la mitad de tu altura corres el riesgo de padecer obesidad, pero también problemas cardiovasculares. Reducir el volumen del abdomen es mucho más importante para la salud que para la estética. Por eso los expertos aconsejan seguir un plan de choque para reducir la grasa abdominal basado en el aumento de la actividad física y el cambio de hábitos alimenticios para que sean saludables.

No es fácil, pero tampoco es imposible. ¿Por qué cuesta tanto perder cintura? Según destaca la experta en nutrición Marisol Guisasola, autora del blog 'Adelgazar sabiendo, algunas de las razones que nos impiden acabar con la grasa abdominal son: beber demasiado alcohol, practicar solamente ejercicios cardio, comer demasiados carbohidratos refinados y azúcares, consumir grasas trans y saturadas y no dormir lo suficiente, entre otros motivos.

Así, la colaboradora de Mujerhoy revela que para reducir la cintura estan importante aumentar la actividad física como seguir una alimentación rica en verduras, frutas, proteínas, legumbres, cereales integrales y grasas saludables. Una de las claves es aumentar el consumo de fibra, pero tal como alerta Guisasola, no vale cualquier fibra, pues tiene que ser fibra soluble, pues reduce el apetito y ralentiza el paso de los alimentos por el tracto digestivo, lo que hace que disminuya el riesgo de ataques de hambre.

Los mejores ejercicios para la cintura

Para conseguir una 'cintura de avispa' es importante trabajar los abdominales. Según recomienda Sergio Daza, el director de Salud de Zagros Sports, una rutina de entrenamiento eficaz incluye un mínimo de tres días a la semana de ejercicios específicos, además de permanecer activo durante el resto de la semana (caminando con regularidad o subiendo escaleras).

Esos ejercicios específicos para reducir la cintura deben combinar ejercicios cardiovasculares (cinta, bici, elíptica= un mínimo de 30 minutos al día, con ejercicios de fuerza centrados en los grandes grupos musculares (piernas, pecho y espalda). Además para conseguir el vientre plano debemos acabar las sesiones con series de abdominales.

Reducir cintura en tu día a día

Si no tienes tiempo de acudir a un gimnasio o no puedes permitirte que te ayude un entrenador personal, no hay excusa, pues puedes reducir vientre y cintura con ejercicios de rutina diaria mientras camina, cuando esperas el autobús o cuando haces un trayecto en el autobús urbano, sentada en la oficina, cantando en la ducha o incluso cuando ves una serie de televisión. Es fácil, pero tiene su técnica, que te explicamos en este artículo sobre ejercicios cotidianos para conseguir un vientre plano.

Gases y estreñimiento, enemigos del vientre plano

El estrés, el desorden horario y la mala alimentación influye en tus digestiones, que son las que dan lugar con más frecuencia a las molestas flatulencias o gases intestinales.

Por eso, para favorecer la digestión es importante que cuides qué tipo de alimentos comes, cuándo los comes y cómo los comes. Comer despacio y masticar correctamente es algo tan sencillo como efectivo para eliminar la hinchazón abdominal.

Además, recuerda que algunos hábitos alimenticios poco saludables favorecen la inflamación de la tripa. Elimina los alimentos procesados y los refrescos de tu dieta y procura incluir alimentos saciantes. Para seleccionar lo que debes reducir (o mejor dicho, eliminar) de tu día a día ficha los alimentos que producen más gases.

Los alimentos que producen más gases

Y por último... recuerda que el sexo es salud. Como cualquier actividad física, el sexo implica un aporte energético que deriva en la quema de calorías. Además, la liberación de endorfinas y de serotonina mejora el estado de ánimo, el optimismo, la sensación de placer y el bienestar general. Estas son las posturas sexuales que te ayudarán a quemar más calorías.

