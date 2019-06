6 jun 2019

No eres la única: la báscula aumenta y tus vaqueros, por arte de magia, adelgazan dos tallas cuando tu período está al caer. Lo llames como lo llames: regla, menstruación, la marea roja o aquellos días del mes, sobrevivir cuando los síntomas luchan por manifestarse en oleadas de dolor, hinchazón y malestar es una ardua tarea solo apta para las más valientes.

Algunas personas engordan hasta tres kilos durante el período. Pero que no cunda el pánico: la gran mayoría de ese peso es agua, y por lo tanto, cuando finalizas la regla, desaparece. Sin embargo, es muy molesto durante, debido a la sensación que deja: te encuentras hinchada, casi a punto de explotar (no, no mestamos siendo exageradas) y no hay nada que lo pueda remediar que le pueda poner remedio.

El hecho de que tu falda favorita no cierre tampoco ayuda, aunque debes recordar que lo que marca la báscula es solo un número y que el aumento de peso no es real. Y que igual que viene, se irá.

¿Tus hormonas? Las culpables

Antes de que el período comience, tu cuerpo produce estrógeno. En niveles altos, puede de manera indirecta, hacer que tu cuerpo retenga fluidos, haciendo que te sientas hinchada y potencialmente, causando que ganes algún kilo que otro. Eso sí, lo volvemos a repetir; es todo retención de líquidos.

¿Las buenas noticias? Los niveles de estrógeno diminuyen una vez qu tu regla comienza por lo que sentirás alivio justo cuando el dolor de barriga haga una aparición estelar.

La otra hormona presente durante el período es la progesterona, que alcanza un pico muy alto en la segunda mitad del ciclo, lo que causa retención de líquidos, dolor de pecho, y un aumento de peso.

Pero no todo son malas noticias: a algunas mujeres les crece el pecho hasta una talla durante estos días. ¿Por qué? Es debido a la progesterona, que hace que el cuerpo empuje fluido desde los vasos sanguíneos a los tejidos, haciendo que estos se hinchen y parezcan más grandes. Si quiere ponerte ese vestido con escote de infarto puede que sea el momento, no obstante, si tienes el pecho grande y lo último que quieres es que crezca más, sin duda, durante estos días, no serás capaz de encontrar ningún pro en lo que a tu cuerpo se refiere. Tu apetito sexual puede crecer, eso sí, debido a la fiesta de hormonas que se está organizando en tu cuerpo, si los calambres y la hinchazón no te dejan vivir con normalidad, puede que no te sientas del todo cómoda manteniendo sexo. Pero todo es probar, sobre todo el sexo mañanero (aquí tienes todos sus beneficios).

La comida basura tu peor (mejor) aliada

No hay verdad más universal: cuando estás con la regla no te apetece precisamente hincharte a brócoli. Deseas saquear con todas tus fuerzas los armario de la despensa que más calorías tienen. Es decir, los de las galletas, patatas y otros alimentos varios que tienen como ingrediente principal uno, el azúcar. Por no decir la palabra mágica: CHOCOLATE. Desafortunadamente, ese tipo de comida aunque te haga sentir mejor animícamente, no te hace ningún favor. La sal y los ingredientes de estos snacks no hacen más que empeorar la retención de líquidos. Y sí, lo sabemos: ir al gimnasio es la última cosa en tu mente en estas circunstancias, pero puede ser muy beneficoso para que te encuentres algo mejor. Sudar ayuda a eliminar toxinas y a perder líquido y las enforfinas que liberamos durante el ejercicio pueden ser claves a la hora de hacerte olvidar los temidos y dolorosos calambres.

¿Podemos hacer algo para solucionarlo?

¿La buena noticia? El peso que ganamos durante el período no es peso de verdad, solo agua (dale las gracias a tus hormonas). Únicamente, tendrás que esperar de cinco a siete días para volver a ser tu misma. Aunque, por suerte, hay algunos truquitos que pueden ayudar.

Para empezar, bebe mucha agua para compensar la hinchazón, al menos, ochos vasos. Si puedes, no abandones tu rutina de ejercicios y plántale cara al malestar haciendo deporte. Sabemos que es difícil, pero tiene muchos beneficios.

¿Cómo combatir el hinchazón, los cambios de humor y tus hormonas revolucionadas en general? Suplementos de vitamina B y magnesio, según los expertos.

¿La solución definitiva? Llevar vestidos sueltos, y ropa cómoda. Solo para que la semana se haga más llevadera. Por el lado positivo, es solo una vez al mes.Es en lo único que encontramos consuelo.