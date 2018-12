28 dic 2018

Si ya te hemos dado más de una idea de cómo perder kilos para Nochevieja, qué vestido elegir para esa noche especial... También existen muchas formas de despedir el año: fiestas, bailes, cotillones, divertidas sesiones de karaoke, viajes en familia... Sea como sea, la Nochevieja está para pasarla con quien más queremos pero, si este año no has podido alinear los planetas para juntarte con los tuyos o, simplemente, te apetece pasar una Nochevieja más íntima y romántica, ¡tenemos una buena noticia para ti! Hemos seleccionado las mejores ideas para pasar la última noche del año con tu compañero de viaje. Y si no te habías planteado esta opción, quizá después de leer las propuestas, cambies de opinión. ¡Será una forma diferente de empezar el año que nunca olvidaréis!

Una escapada rural muy romántica

Respirar aire puro, hacer alguna actividad al aire libre, perderos un buen rato por la montaña, disfrutar de la paz y tranquilidad que brinda la naturaleza... Suena bien, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hacerlo realidad? Puedes sorprender a tu pareja con una reserva de lo más especial en hotelito rural con encanto o en alguna cabaña en medio del bosque para pasar la última noche del año de la forma más romántica, ¡nadie os molestará! Y si buscáis el relax máximo, ¿por qué no optar por algún alojamiento con balneario o spa? ¡Empezaréis el 2019 con las pilas cargadas!

Un destino para dos

Londres, Paris, Berlín, Roma... son muchos los destinos europeos a los que podéis viajar para pasar un par de días en pareja, el tiempo justo y necesario para conocer los monumentos más románticos de la ciudad, todavía estáis a tiempo de buscar vuelos de última hora y descubrir cómo viven el fin de año en otras ciudades. Otra opción más fácil (y económica) es elegir algún lugar de la península, ¿qué te parece Oporto o Lisboa? o quizá alguna provincia del país para despedir el año y conocer su ambiente navideño (mercadillos, sitios emblemáticos...). Sevilla, Valencia, Asturias, Barcelona... ¡Tú eliges! ¿A qué esperas para preparar las maletas?

Una noche de hotel de lo más íntima

Un plan tan sencillo de hacer como coger el teléfono y reservar una habitación en algún hotel urbano que os guste o, incluso, en uno íntimo para desatar la pasión. Para una mayor sorpresa puedes no contarle nada y, simplemente, citarle a una hora. Puedes ir un rato antes para ambientar la habitación con velas, champán, una buena cena y, por supuesto, las uvas de la suerte. ¡Hazte con un conjunto de lencería sexy para la ocasión, echad los pestillos y a disfrutar!

¿Solos en casa?

Y no tiene nada que ver con la película navideña. Si este os apetece pasar una Nochevieja tranquilamente en vuestra casa, tenemos que decirte que lo vais a pasar mejor que Macaulay Culkin. Son muchos los planes que podéis hacer en pareja en casa pero nosotras te proponemos hacer una deliciosa cena romántica afrodisiaca, os ayudará a abrir el apetito sexual y subir la temperatura, para ello puedes comprar algunos alimentos como las ostras, los langostinos, el chocolate, fresas... y, por supuesto, ¡una buena botella de cava para brindar por el nuevo año! Antes de tomar las uvas podéis anotar en un papel vuestros propósitos sexuales para el 2019 (enumerando de 1 al 12 cada uno de ellos) para que, una vez que hayan pasado las campanadas, ¡empiece la fiesta! Simplemente tenéis que leer vuestros deseos en voz alta y hacerlos realidad. Además, podéis hacer muchos otros juegos sexuales para entrar en calor. ¡Le encantará!

