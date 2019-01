Serena Williams convierte las medias de rejilla en una prenda viral. Lo que no haga Serena... #viral … twitter.com/i/web/status/1…

Estos son los looks de Pull&Bear que cuestan menos de 16 euros y que te salvarán cualquier estilismo #looksbaratos … twitter.com/i/web/status/1…

"Me gustaría aprovechar este momento para contar una historia que nunca he contado públicamente. En el año 2007, el… twitter.com/i/web/status/1…

¿Aún no has visto su nuevo cambio de 'look'? 😱 ow.ly/yOGQ30nlLps