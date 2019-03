21 mar 2019

Debemos partir de la base de que el tamaño no importa. Algo que para los chicos siempre ha sido tan importante y que tanto les gusta presumir (a algunos) y que para las chicas siempre suele funcionar aquel dicho de "no es importante si se sabe usarlo". Solemos ser muy comprensivas con este tema y es que si de verdad estás enamorada y acabas satisfecha el tamaño relamente no tiene por qué ser algo importante en la pareja. Pero lo que sí provoca curiosidad es saber cuál es el tamaño del pene en general. Es decir cuál es la media del miembro viril de los hombres independientemente de su raza o procedencia. Pues bien, hemos encontrado un estudio que nos ha dado la respuesta.

Tal y como afirma el equipo de médicos en Boston Medical Group, “de nada sirve tener un pene de gran tamaño en estado flácido, si no es capaz de lograr una erección; además una vida sexual plena y satisfactoria depende de muchas cosas que poco tienen que ver con el tamaño del pene”.

Tras una investigación llevada a cabo por un equipo de investigadores del King's College de Londres y de la Maudsley NHS Foundation Trust (Reino Unido), al fin se ha podido plasmar una referencia en cuanto a las dimensiones de un pene medio. Las cifras fueron tomadas mediante el análisis de 17 ensayos anteriores que incluían las medidas de 15.521 hombres procedentes de todo el planeta. Así, los científicos calcularon el promedio del tamaño del miembro a través de la propia evolución. Los resultados detallan que la longitud media de un pene erecto es de 13,12 centímetros y la de un pene flácido es de 9,16 centímetros. Por otro lado, el perímetro medio de circunferencia de un pene erecto es de 11,66 centímetros, mientras que el de uno flácido es de 9,31. Según este estudio, solo 5 de cada 100 hombres tienen un pene que sume más de 16 centímetros.

El estudio, publicado en la revista British Journal of Urology International, también ha descubierto una pequeña relación positiva entre la longitud en erección del pene y la altura del hombre. Lo que deja a la teoría de la L invertida en mantillas. No obstante, hombres pequeños del mundo, debéis saber que son sólo teorías, de la misma naturaleza que las de comparar el pene con el tamaño de las manos o el pie.

El Quid de la cuestión

La buena noticia es que tanto la erección como el culmen del acto sexual, nada tienen que ver con el tamaño del miembro. El cuerpo pasa por un proceso en el que el pene aumenta de tamaño y grosor, gracias a la sangre que se acumula y a la presión. Esto hace que se mantenga la erección hasta llegar al orgasmo. Teresa Flores, Sexóloga de Boston Medical Group, asegura que “el hecho de que el pene no cumpla con alguna parte de este proceso, no tiene nada que ver con el tamaño. En realidad, la única preocupación que un hombre debería tener, sería la de mantener su salud física para evitar padecer disfunción eréctil, y si esta se llegara a presentar a lo largo de la vida sexual, buscar ayuda especializada para solucionarla”.

