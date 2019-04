17 abr 2019

Cada relación es un mundo y conlleva sus propias reglas y límites. No obstante, la idea de que tener intimidad con otra persona que no es tu pareja se considera infidelidad está bastante extendida y es algo que se ha transmitido de generación en generación, tanto a hombres como a mujeres.

Partiendo de esta base, para según qué personas, la infidelidad comienza en un punto o en otro. Lo que para unos significa ‘poner los cuernos’, para otros es un flirteo inocente que dejan por el camino, sin más. En este punto, incluso, entre hombres y mujeres también hay diferencias de percepción. Laura Palomares, directora de Avance Psicólogos, expone que “a menos que se trate de un hombre con gran sensibilidad y que tenga un lado femenino más desarrollado, la mayoría diferencia claramente entre el sexo y el amor”. Es decir, que el cerebro masculino posee la capacidad de separar un encuentro sexual clandestino, donde no hay amor, del sentimiento romántico que tienen por su pareja. La causa es hormonal. “Ellos, al tener un nivel de testosterona más alto, la hormona del deseo, lo viven de esa manera y sin traumas”, apunta Laura.

Por ende, si un rato a solas con otra mujer, donde hay sexo, caricias y pasión, no significa nada romántico para la mayoría de los hombres claramente un beso en la boca sería como compartir el mismo vaso de agua: un simple intercambio de saliva.

Es una cuestión cultural y educacional. “Las mujeres hemos sido educadas para sentir presión por mantener la pasión en la pareja y que no decaiga el interés. Si nuestro hombre se va con otra una noche, nos sentiremos fracasadas porque significa que algo hemos hecho mal”, explica la psicóloga. De hecho, mientras ellos admiten que un beso no significa nada, las mujeres nos vemos muy afectadas porque sentimos que ya no somos únicas. Según la experta de Avance psicólogos: “nos toca un punto mucho más profundo en el que dejamos de sentirnos especiales y lo vivimos como una traición”.

Aunque la mayoría de las veces, según estadísticas, los hombres que ponen los cuernos lo ven como algo puramente físico, sin vínculo afectivo en ocasiones, sucede que además de haber una atracción por otra mujer pueden comenzar a aflorar sentimientos. Esto, según la psicóloga: “puede dar lugar a un enamoramiento debido a una crisis de pareja sin resolver”. Y tú, ¿qué consideras para ti una infidelidad?

