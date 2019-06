12 jun 2019

Compartir en google plus

Se suele decir que los hombres son muy básicos. Que no se complican tanto y que es fácil complacerlos. No es cierto, ni son tan básicos como creemos y muchos son muy complicados de complacer, por eso no debemos generalizar. Y qué mejor que preguntarles a ellos para saber qué es lo que más les emociona a la hora del sexo. Gracias a la red social 'Reddit' ahora sabemos un poco más de lo que los hombres quieren tener en la habitación o dónde les pille.

Los juegos previos

"Tomarlo con calma me gusta", dijo uno de lo usuarios, a lo que añadió otro "lo que más me gusta son los juegos previos". "Tiene que ser lento y constante, no es una carrera", cuenta un usuario. Según los comentarios a ellos les gusta extender el placer antes del coito, ya que, una vez que empieza saben que va a acabar pronto. Además, casi todos coincidieron en que les excita dar placer a la mujer, y ver cómo llega al clímax gracias a su buen hacer

Saber qué quiere su pareja

Como lo hemos dicho a ellos les gusta dar placer, por ello le excita oír a su pareja decirles qué quieren, cómo lo quieren... además de escuchar elogios de su desempeño. Y no te olvides de hablar de las fantasías sexuales, y, por qué no, llevarlas a cabo. Les gusta oír, mientras están en plena acción, que ella diga lo que quiere y desea y nunca ha hecho.

Que mandes

"Me agrada la idea de ser sumiso", dice un usuario en el foro. A muchos hombres les gusta ser sometidos. En los últimos años ellos están perdiendo el miedo a parecer 'menos hombres' si dejan que ella tome la iniciativa y mande.

Reproducir Video: Pincha para descubrir las fantasías sexuales de los hombres.

El sexo anal

A pesar de que muchas mujeres son reacias a probar el sexo anal, es algo casi todos los usuarios de la red social dijeron que les llamaba la atención. Puede que la negativa de las mujeres a realizar estas prácticas sea lo que haga que ellos lo vean como un reto emocionante.

Hacer un trío

"Viendo a dos chicas no solo te excita sino que también descubres cómo hacer las cosas bien. Desde entonces, he recibido muchos cumplidos por mi trabajo ahí abajo", dijo un usuario. Lo cierto es que casi todos los usuarios dijeron que hacer un trío con dos chicas era una fantasía.

Sexo improvisado

Que surja la pasión en cualquier sitio, a cualquier hora... Hacerlo mientras están en la cocina, en el baño de un restaurante, en un coche... Lo que se salga de la cama convencional dispara sus niveles de testosterona.