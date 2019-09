10 sep 2019

Hay veces que las circunstancias no acompañan a la hora de mantener relaciones sexuales. Si no quieres interferir en el sueño de los que viven contigo, o no quieres que tus vecinos se enteren de tus intimidades, hay ciertas posturas que invitan al silencio. O al menos, a intentarlo.

Posturas donde conectaréis más y os miraréis a los ojos... la química será palpable. Incluso, la contención de sonidos os hará estar más en conexión. Aquí van las posturas con las que podrás tener sexo (sin que nadie se entere o eso creemos).





El misionero

No, para nada es como te crees. Hablamos del misionero invertido. Sabemos que no te estamos descubriendo el santo grial de las posturas sexuales, sin embargo, es un clásico que nunca falla. Jamás de los jamases. Ponte encima de tu pareja y relájate. La postura permitirá el contacto visual y además, no requiere mucho movimiento por ninguna de las partes. ¿Lo mejor? Podréis besaros para que nadie s eentere de lo que ocurre tras la puerta. Aunque las paredes sean de papel.

El om

No se trata de una postura de yoga (o bueno, no intrínsecamente) Aunque el yoga tiene múltiples beneficios a la hora de mantener relaciones sexuales, la postura del om es una de las más fáciles -y placenteras que hay-. Él debe cruzar las piernas como si estuviera realizando la postura de la mariposa. Tú debes sentarte encima con las piernas ligeramente flexionadas y con esto... a disfrutar. Pero en silencio que las paredes son de papel.

La cucharita

No hay nada más romántico que esta postura. Hablamos en serio. Abrazados y siendo generosos con los gestos de afecto, os olvidaréis de todo lo demás y nadie se enterará de lo que ocurre en vuestra habitación. ¿Lo mejor de esta postura? Que las manos están libres para estimular los diferentes puntos erógenos.