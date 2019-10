8 oct 2019

En lo que se refiere a posturas sexuales, no hay límites. Podemos ponernos imaginativos, pero a la hora de la verdad, las posturas sencillas son las más efectivas en cuanto a comodidad. No obstante, si gozas de una flexibilidad de ensueño y te apetece probar nuevas posturas, tenemos algunas ideas.

Sigue leyendo.

Hay posturas que deberían entrar en tu imaginario, de eso no hay duda. No todas son igual de fáciles de llevar a cabo. Y aunque nos gustaría darte una información distinta, lo cierto es que la manchega no es una de esas posturas que puede hacer cualquiera.

Reproducir Video: Posturas de Kamasutra que se adaptan a cada tipo de pene. unsplash

¿En qué consiste la postura? Toma nota, porque tienes que hacerlo en un orden determinado para que el éxito esté asegurado.

Tu pareja debe ponerse boca arriba y acostarse, preferiblemente, en el suelo para que tú tengas mayor movilidad. Deberás de ponerte sobre tu pareja de cuclillas con las plantas de los pies sobre el suelo y lentamente, ir girando haciendo la acción de un 'molino'. De ahí el nombre, ya que el movimiento se asemeja al de las aspas de los molinos de El Quijote.

No es apta para todos los públicos, pero puedes intentarlo. ¿Lo mejor? Que tu pareja tendrá las manos libres para estimular otras zonas erógenas.

Si te atreves...