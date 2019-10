7 oct 2019

Todos soñamos. Sí, aunque no te recuerdes has soñado. Pero en el mundo del subconsciente los sueños van desde pesadillas, pasando por la sensación de volar y por supuesto, fantasías eróticas.

Cuando dormimos nuestro sueño atraviesa una serie de fases de profundidad. La fase del sueño en la que aparecen fantasías en forma de historias es la llamada fase REM. Todas las fases tienen una función fisiológica importante: reparar el organismo y consolidar funciones cognitivas, como la memoria.

Si indagamos en por qué tenemos sueños eróticos podemos comprobar que no hay una respuesta única dada la complejidad de los sueños. Pero lo que es cierto, es que muchos de los que los experimentan pueden incluso llegar al orgasmo.

Otra cosa que se debe tener en cuenta es que los sueños no necesariamente muestran deseos que una persona quiere llevar a la práctica. A veces se trata de contenidos que son estimulantes porque son imaginados, pero no se busca nada más. En otras ocasiones puede que lo que se sueñe o fantasee coincida con deseos, pero tenemos la capacidad de regular nuestro comportamiento y tomar decisiones: no todo lo que se desea se lleva a la práctica.

¿Mujeres y hombres? ¿Quiénes suelen tener más sueños eróticos? Según el estudio Sleep de Antonio Zadra, profesor adjunto del departamento de Psicología de la Universidad de Montreal, parece que no hay diferencia por género en cuanto a la cantidad de sueños eróticos, y que esa diferencia está sobre todo en las temáticas. Las mujeres sueñan más con famosos (actores, cantantes...) y pasados amantes; mientras que en los hombres es más común soñar con sexo con varias personas o en grupo.

Los sueños eróticos más comunes:

Tienes sexo con tu ex: Si sueñas que tienes sexo con un ex podría significar varias cosas. Una puedes ser que lo echas de menos, la otra que estás a punto de cerrar ese capitulo y otra solamente que extrañas cierta conexión sexual con esa persona. Pero nada más. No te ralles.

Te acuestas con un famoso: Hay quienes dicen que es porque tu confianza se ha disparado, otros que siemplemente se trata de un "enamoramiento ficticio", como algo que sabes que no puedes tener en tu día a día. Puede ser una manera de liberar los deseos sexuales reprimidos.

Te lías con un amigo del mismo sexo: Si eres heterosexual y sueñas que te acuestas con alguien de tu mismo sexo, no quiere decir que seas homosexual o bisexual. Este tipo de sueños reflejan que estás en pleno proceso de aceptarte a ti mismo. Quizá incluso estes buscando la validación que refuerce tu autoestima.

Mantienes relaciones íntimas con tu jefe: Quizá tienes un "deseo de control, poder y autoridad".