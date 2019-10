8 oct 2019

Si eras de las que creía que solo existe un tipo de lubricante, este artículo definitivamente es para ti. En el mercado del placer se han creado muchos productos para mejorar nuestra vida sexual y uno de ellos son los lubricantes. Estos tienen como fin principal facilitar la penetración y potenciar el orgasmo para que puedas disfrutar más de tus encuentros.

Si tuviéramos que clasificarlo, podríamos decir que existen más de 5 tipos de lubricantes:

Los que son a base de agua

Este te sirve tanto para usar tu juguetito favorito o por si estas reseca y necesitas más lubricación y hay un preservativo de por medio, sin importar el material del condón.

Además esos son ideales para utilizar en cualquier práctica sexual: sexo anal, vaginal u oral. Además, al ser de agua es uno de los que menos irrita los genitales, es ideal para personas con la piel sensible. Otro punto a su favor es que no manchan y son superfáciles de limpiar. Lo único que debes tener presente es que no lo puedes utilizar bajo el agua porque se diluye. Y al no tener químicos como la silicona se evapora con más facilidad, y puede que necesites aplicar lubricante más de una vez para evitar fricciones.

A base de silicona

Estos son los especialistas si vas a practicar sexo anal. La fórmula de estos lubricantes hace que duren durante mucho tiempo, o sea no se evaporan ni absorben con facilidad.

Es por ello que son ideales para prácticas que requieren muchísima lubricación, como el sexo anal, para sesiones de sexo que no tienen prisa e incluso para sexo en el agua. Tienen una textura sedosa y deslizante y los puedes usar con preservativos que no sean de silicona. Uno de sus puntos débiles es que es más difícil de limpiar.

Reproducir Video: Trucos para que el mejore en el sexo oral getty images

A base de aceite:

Estos son compatibles con la silicona, así que sí los puedes usar con tus juguetes sexuales. También puedes usarlos bajo el agua y son superdeslizantes, lo que los hace ideales para hacer masajes.

Si usas este tipo de lubricantes puedes dañar o disolver el látex que se encuentre en preservativos, diafragmas, anticonceptivos de barrera, guantes y juguetes de látex. Además, manchan con facilidad y son más difíciles de limpiar que los de a base de agua. Y quizá uno de sus mayores problemas es que puede llegar a alterar el pH vaginal y provocar irritaciones en la vagina y en la uretra.

Los híbridos

Básicamente son una mezcla de lubricantes a base de agua (90%) y a base de silicona (10%). Su efecto es más duradero que el de agua y manchan mucho menos que uno de silicona y son mucho más fáciles de limpiar

Efecto calor-frío

Con este tipo de lubricantes, que suelen ser a base de agua, vas a experimentar una sensación totalmente distinta, ya que su efecto calor-frío estimulan los nervios térmicos de la zona y el flujo de sangre para darte sensaciones aún más intensas.