6 nov 2019

Lo has intentado todo. Seguiste el método Sakuma a pies juntillas y ni con esas, conseguiste ganarle la guerra a tu metabolismo. La dieta japonesa, la alimentación cetogénica... no hay manera. Pero y si te dijéramos que el sexo adelgaza. Sí, no estamos de broma.

De media, en una relación sexual se queman alrededor de 500 calorías. Aunque eso sí, no vale hacer la 'estrella de mar'. Hay que mantenerse activa y prbar posturas algo especiales pero... si le dedicas alrededor de dos horas al día (o en días alternos, entendemos que a veces es difícil sacar hueco en la agenda) podrás quemar, al menos, 1.000 calorías.





¿En que consiste este plan? Bien, no es ningún milagro. Es decir, es una combinación de vida sana, deporte y el extra del cardio entre las sábanas. Si no sigues una alimentación saludable, no tendrá resultados., por lo que tendrás que entenderlo como una combinación de varios facotres con el objetivo de perder peso.

Reproducir Video: Lo que no debes hablar después del sexo. Unsplash

Y es que, además de conseguir deshacerte de esos kilos de más, el sexo tiene muchos beneficios, sobre todo el mañanero.

Te levantarás de buen humor, aumenta las defensas sirve como relajante a primera hora... todo son pros. Además, empezarás el día con una sesión aeróbica, que si luego combinas con una sesión de gimanasio y una alimentación equilibrada, podría convertirse en el secreto para la pérdida de peso, casi, sin esfuerzo.