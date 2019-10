9 oct 2019

En cuanto al disfrute en el sexo, no hay nada escrito. A cada pareja le fucniona una postura o un tipo de sexo determinado, no obstante, siempre está bien probar nuevas dinámicas de juego para que vuestra vida sexual no se convierta en algo monótono y aburrido.

Porque el único objetivo que tiene el sexo es que ambos disfrutéis, hemos recopilado las posturas que deberías probar, sobre todo si quieres darle una sorpresa a tu pareja.

3, 2, 1... ahí van las posturas que le volverán loco.

Reproducir Video: Posturas del Kamasutra que se adaptan a cada tipo de pene. Unsplash

El pájaro carpintero

Es una de las posturas para recibir sexo oral más placenteras para ellos. ¿En qué consiste? Para estar más cómoda, deberás tumbarte boca arriba con la cabeza apoyada en un cojín (o varios para conseguir una mayor altitud). Tu pareja se pondrá a la altura de tu cabeza, medio sentado encima de ti, y tú deberás realizar una felación. La imagen visual es más que erótica, aunque no es apta para prolongarla en el tiempo, ya que no es de las técinas más cómodas.

El candado

¿Lo mejor de esta postura? Es muy placentera para ambos debido al ángulo de la penetración, pero sobre todo para él, por la profundidad que alcanza. Encima de una mesa, encima de la lavadora... deja volar tu imaginación y colócate sobre una superficie plana, sentada y con las piernas colgando. Rodea a tu pareja, que se posicionará de pie en frente tuya, con las piernas... ¡Y a disfrutar!





VER 5 FOTOS ¿Juguetes eróticos para él? Tenemos la lista definitiva

El caracol

Es una de las posturas más sencillas, pero también más placentera en el Kamasutra. Deberás tumbarte y flexionar las rodillas sobre tu pecho. A continuación, apoyar tus pies sobre sus hombros mientras él te penetra profundamente. El contacto visual es clave.

El tobogán

Esta postura requiere algo de entrenamiento, ya que no es de las más fáciles, sin embargo, no es imposible. Consiste en que la mujer se tumbe boca abajo y se apoye en sus antebrazos para no estar totalmente tumbada. El hombre. deberá sentarse detrás de tus nalgas con las piernas estiradas y las manos en el suelo o cama para poder así guardar el equilibrio. La penetración en este postura es muy profunda, no obstante, requiere algunos turnos de fallo y error.