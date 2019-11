4 nov 2019 Andrea Morales

Hasta tu abuela sabe qué es el mal llamado succionador de clítoris, -no succiona, más bien emite ondas que hacen vibrar tu clítoris de una forma única-. El Satisfyer tocó la cima y se llevó los vítores de cientos de mujeres gracias a la mejor publicidad que puede existir el boca a boca, y obviamente no podemos hacer de menos a las redes, donde sus usuarias — y sobre todo Moderna de Pueblo— se proclamaron fans número de uno de las maravillas que promete este juguete sexual, todas las que lo han probado coinciden en que no habían visto, más bien sentido, antes nada igual.

La demanda fue tal que la tienda erótica digital más popular de España Platanomelón tuvo que enviar un mail de disculpa a las compradoras que lo encargaron –a través de una oferta con descuento que promocionaba Moderna de Pueblo desde Instagram– e informarles que su producto tardía un par de días en llegar. "Estamos viviendo una auténtica avalancha de pedidos y no damos abasto para empaquetar tanta alegría en tan poco tiempo. ¡Incluso Correos nos dice que no caben más paquetes en sus camiones! Vaya, que estamos ante una auténtica revolución", explicaron en su momento.

Y tras este gran éxito, otro juguete viene abriéndose paso en el mundo del placer. Se llama Diva, y es un masajeador clitorial.

Aunque su nombre dice que "masajeador de clítoris", en realidad es más que eso es un masajeador corporal inalámbrico. "Es ideal para zonas erógenas externas, su cabezal de masaje es flexible y tiene 10 modos de vibración", recita la descripción del juguete.

Lo de las ondas que vibran en tu clítoris es maravilloso, no lo vamos a negar, pero que a veces también necesitamos un poco más de presión y de vibración también es cierto. Y es que no lo vamos a comparar, cada uno es diferente. Este masajeador Diva de Platanomelón te ayuda para olvidarte de todo. Desde músculos doloridos y cargados hasta para estimular las zonas íntimas, llegando a niveles de "placer hasta ahora eran inimaginables".

Gracias a su cabezal flexible este juguete se adaptará a cada curva de tu anatomía. Cuenta con 10 modos de vibración que prometen adaptarse a tus necesidades. Este juguete es resistente a salpicaduras.

El juguete además está elaborado con silicona hipoalergénica para cuidar tu salud.

El erotismo empieza por el cuello. Sí, con este masajeador puedes empezar a estimular tu espalda y dorso. Poco a poco tus músculos se relajan gracias a los distintos grados de intensidad del masajeador. Luego puedes ir deslizándolo por tu zona más íntima hasta llegar a estimular tu clítoris.

Así que ya sabes, quizá un poco de masaje te viene bien. Y aprovecha que está en oferta a 49,99 euros.