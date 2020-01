13 ene 2020

Compartir en google plus

La mente no conoce límites y aprender a concentrarte en una sola acción tampoco. Si el 2019 todo fue mindfulness este 2020 no será la excepción. Según un informe de tendencias para este año, el mindfulness está cambiando la forma en que mantenemos relaciones sexuales.

En su forma más simple, el mindful sex (o lo que en castellano traduciríamos como sexo consciente) se trata de ser consciente de las sensaciones que experimentamos durante el sexo, como la emoción, el tacto, la aceleración del pulso y la euforia. "Ser consciente se trata de estar vivo para una experiencia", dice al Telegraph la terapeuta sexual Maci Daye. "Entonces, con el sexo en particular, se trata de la calidad de presencia que el mindfulness puede aportar".

El mindful sex es "sexo lento" o "lo opuesto al sexo duro", dice Daye. Pero puede ser un obstáculo para parejas que acaban de comenzar. Es por eso que es particularmente exitoso en las parejas que pueden haber estado juntas durante años: es una forma de reavivar las brasas que han disminuido después de años juntos, el estrés o los hijos.

Según la experta es normal que adquiramos ciertas costumbres y hábitos y eso provoca que el sexo sea "la misma cosa de siempre". Entonces, ¿qué podemos hacer?

Video: Claves para ser feliz en el sexo

"El mindfulness nos enseña a ser conscientes. En el terreno sexual nos ayuda a centrarnos en el presente. Es saber que ya estamos aquí. Lo que estamos haciendo en tiempo presente. Todo lo que está sucediendo es parte de la experiencia y cuanto más nos permitamos experimentarla, más plena será la experiencia”.

El mindful sex no es una panacea para los sexualmente frustrados. Por el contrario, es un método por el cual uno acepta la decepción sexual sin repartir culpas (algo que es una lección particularmente buena para las parejas mayores para quienes la actividad sexual puede ser esporádica o difícil de lograr físicamente).

Es mucho más útil aceptar lo bueno, lo malo y lo indiferente del "sexo de la vida real", dice, porque en una relación a largo plazo, "el sexo es como el clima", es decir, hay momentos de tormenta, tiempos de calor, sudor y sequías.

“El mindfulness hace que el sexo sea muy indulgente. Si no fue genial la última vez, ¿qué? Podría ser mejor esta vez. Y ser conscientes nos vuelve a despertar. Comenzamos a ver caminos que antes no veíamos".

Un buen lugar para que el principiante comience es mejorar el placer cultivando la sensibilidad. Permítete ser más sensible a una sensación en particular, ya sea lamer, oler o tocar, y notar la palpitación posterior, el calor en la piel o incluso una respuesta cosquilleante. "Observe los pensamientos que tiene y las imágenes que están surgiendo", aconseja Daye. "Cuanto más centrados en la calidad de estas sensaciones nos volvemos, más abiertos, más permitidos y curiosos nos volvemos también. Este es el antídoto tanto para la ansiedad por el desempeño como para las expectativas que tenemos del sexo".

Y no te preocupes por que la atención sexual se convierta en tu nuevo dogma. No es "una práctica esotérica que requiera que pases diez días en un retiro silencioso varias veces al año", dice Daye, y agrega que no necesitas tener experiencia en mindfulness para intentarlo.

Siguiente nivel

Después de trabajar con cientos de parejas, Daye dice que, con el tiempo, los beneficios del mindful sex van mucho más allá de simplemente tener un mejor sexo. En un nivel, hay una experiencia inmediata y tangible que surge de la interrupción de patrones inútiles en el dormitorio ("una gran cantidad de cosas que hacen que el sexo sea de todo menos divertido"); y una aceptación y una voluntad de explorar. En el otro, aprenden a comprometerse con sus vidas sexuales; se vuelven más conscientes de sí mismos; y disfrutar de una comprensión psicológica más profunda de las necesidades de los demás. En última instancia, el mindfulness en el dormitorio puede conducir a una relación más resistente.

Algunos nos hacen creer que las relaciones a largo plazo matan el deseo. Por el contrario, los frutos de la pareja pueden llegar a tener el sabor más dulce.