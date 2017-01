10 pautas adelgazantes para recuperar tu talla

13 ene 2017

Compartir en google plus

Los alimentos 'inteligentes' y la micronutrición pueden ayudar a perder y controlar el peso de forma saludable, según los expertos de Ysonut, que te dan las claves para que sepas cómo aprovechar sus beneficios a través de estos 10 consejos prácticos para compensar los excesos alimenticios que suelen hacerse durante la Navidad.

1. Más saciedad sin sumar calorías. Una buena forma de perder peso es aumentando el aporte de proteínas, indispensables para el correcto funcionamiento del organismo, y disminuir la ingesta de hidratos de carbonos y grasas responsables del aumento de peso. Lo más aconsejable es acudir a un nutricionista o médico que nos ayude a respetar el ritmo y las etapas de la dieta así como que nos motive durante el adelgazamiento.

2. No te saltes el desayuno. La primera comida del día es importante para coger energía y aguantar la jornada, es un buen momento para limitar la ingesta de grasas y calorías. “Un buen desayuno podría ser un café o infusión con dos o tres tostadas (por ejemplo de Finíssima Toasts), que aportan proteínas y fibra, untadas con tomate natural o rociadas con aceite de oliva virgen extra. Además, podemos sumar una lonchas de jamón, lomo, pollo, pavo o queso bajo en grasa”, aconseja José Antonio Casermeiro, miembro del departamento médico de Laboratorios Ysonut.

3. Compensa las comidas. Durante el día a día, hay ocasiones en las que tenemos comidas y cenas en familia y con amigos en las que son más difícil resistirse, pero durante el resto de la semana debemos aprovechar para compensar y apostar por alimentos sabrosos pero ligeros. “Lo ideal es combinar alimentos hipocalóricos como las hortalizas y verduras, frutas y pescado, con preparaciones sencillas pero imaginativas, de las que podamos disfrutar sin que aporten demasiadas calorías a nuestra dieta”, explica el doctor Casermeiro.

4. Tras los excesos, verduras y frutas. “Las verduras y frutas alivian las molestias por los excesos propios de estas fiestas, la pesadez de estómago, la sensación de hinchazón y la flatulencia, de ahí que debamos incluirlas en nuestra alimentación cada día. Una buena costumbre es elegir una ensalada como entrante, pues los alimentos crudos que solemos poner en las ensaladas son ricos en enzimas que ayudan al organismo a digerir mejor. Además, las frutas y verduras activan la acción depurativa del riñón y tonifican el hígado, una función muy importante para compensar los brindis con alcohol típicos de las fechas”, asegura el doctor Casermeiro.

5. Hidrátate y combate la retención de líquidos. Estar hidratado es clave cualquier día, pero si has comido de forma abundante y bebido alcohol estas Navidades, toma más relevancia. “El alcohol deshidrata, así que para compensar, debemos beber más agua, infusiones y optar por platos como las sopas, que aportan líquido a nuestro organismo. No obstante, en el mercado existen soluciones que aportan hidratación extra y nos ayudan a no retener líquidos, por ejemplo, Drenovance que contiene 10 extractos de plantas que favorecen los procesos naturales de eliminación”, apunta el doctor.

6. Tránsito intestinal. Los alimentos ricos en fibra nos ayudan a evacuar y aliviar el vientre hinchado. Un buen postre podría ser una compota mezclada con frutos rojos y ciruelas pasas o un yogurt de salvado. También podemos aportar fibra a nuestras ensaladas con germinados de soja, alfalfa, trigo o cebada. No obstante, beber agua y pasear nos ayudará a ir al baño.

7. Picoteo entre horas. Si entre comidas te es irresistible picar algo, apuesta por alimentos sanos y que aporten pocas calorías a tu cuerpo. Puedes coger idea esta lista de 30 tentempiés saludables (dulces y salados) para picar entre horas.

8. Mide la ingesta de azúcar. El azúcar no está solamente en el dulce, a veces hay grandes cantidades en zumos envasados, refrescos u otros alimentos salados como el jamón cocido. Compensa y reduce su ingesta eligiendo alimentos naturales y usando edulcorantes para cafés, infusiones y dulces o postres caseros.

9. Camina. Busca cualquier excusa para salir a dar un paseo: toma el aire, saca el perro, comprar en las rebajas o visitar a una amiga que vive cerca. El objetivo es andar al menos una hora al día para que nos ayude a mejorar la digestión y a bajar calorías.

10. Quema la grasa. El deporte es imprescindible para perder peso, no obstante nos puede ayudar a quemar las reservas de grasas y mejorar la utilización de azúcares complementos alimenticios como LIPO F+, a base de Sinetrol® con carnitina, extractos de café verde y de té verde, zinc y cromo.