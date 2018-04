2 abr 2018

Compartir en google plus

1. Haz más ejercicio fuera del gym

Es decir incorpora la actividad física a rutinas de tu vida diaria. Por ejemplo, ir a trabajar, si puedes hacer una parte andando y añadir a tu actividad habitual unos 20 minutos más de marcha, eso sería una buena estrategia. Si puedes hacer lo mismo en el camino de vuelta ya sería para nota.

2. No te prohíbas ninguna comida

Toda restricción se convertirá en un deseo irrefrenable y comerás más de eso que de ninguna otra cosa, con ansiedad y sentimiento de culpa. Por eso la próxima vez que un amigo te proponga compartir el postre di que sí, versa como al segundo bocado ya has superado el deseo y comerás más despacio. Al final, acabarás comiendo menos. Se trata de quitar importancia emocional a la comida y de comer concentrado, despacio y sin grandes restricciones.

3. Limpia tus fines de semana

Es decir, no tiene sentido que hagas dieta de lunes a viernes y el fin de semana te des un gran banquete. No solo porque engordas sino porque te genera gran ansiedad estar esperando toda la semana a poder liberarte de tu dieta. Lo mejor es diseñar un estilo de vida sano y sostenible, que sea llevadero también los fines de semana. Repetimos, sin grandes restricciones. Porque lo que comemos los fines de semana sí que cuenta. Las cifras muestran que mucha gente entra en un ciclo en la que no sigue perdiendo peso porque el resto de la semana se le va en quemar lo que ha consumido el fin de semana.

4. Sé meticulosa con las porciones de comida

Es importante la calidad pero también, y mucho, la cantidad de lo que comes. A partir de una edad el metabolismo empieza a volverse más lento y por mucho ejercicio que hagas no vas a quemar lo mismo. Así que la estrategia es comer un poco menos. Todos los días. Es habitual que subestimemos lo que comemos es decir siempre creemos que comemos mucho menos, para evitarlo hay que ser estrictos con las porciones, al extremo de comprar una pesa si es necesario.

5. Empieza a levantar pesas

Construir músculo es una de las maneras más eficientes de poner al metabolismo a trabajar. Se necesitan más calorías para mover el músculo que la grasa, y aunque puede ser que la báscula te diga que pesas más (el músculo pesa) te mirarás tu cuerpo y lo verás más tonificado y delgado.

Seguro que también te interesa...

-¿Por qué no adelgazo?

-Tres alimentos blancos que debes eliminar de tu dieta cuanto antes

-Cinco alimentos súper adelgazantes