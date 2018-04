2 abr 2018 a. paris

Pasar hambre. Dejar de comer es contraproducente. “Las dietas restrictivas hacen que tu cuerpo utilice la masa muscular como combustible en vez de las grasas almacenadas”, explica la nutricionista Ángela Quintas, autora de Las recetas de adelgaza para siempre (Planeta). No merendar ni tomar nada a media mañana es un error, porque cuando no ingieres alimentos cada dos o tres horas, tu cuerpo usa como energía el azúcar y no la grasa.

Comer plátano. En la fase de pérdida de peso hay que abandonar (de momento) las frutas con carga glucémica alta. Además de plátanos no comas cerezas, mango, melón, higos, papaya, uvas, caquis y chirimoyas. Y huye del aguacate.

El estrés impide que adelgaces

¿Estás haciendo dieta cuando más estresada te sientes? Pues lo más seguro es que no adelgaces tanto como deberías. El cortisol, la hormona del estrés, es una gran enemiga de la báscula. Cuando sufres estrés, los niveles de cortisol se elevan y esto hace que el cuerpo utilice la masa muscular como combustible, por lo que, aunque sigas tu régimen, no quemarás la grasa acumulada.

