El sorprendente cambio de look de María José Campanario

28 jul 2017

Dicen que las mujeres decidimos hacernos un cambio de look, un corte drástico o un nuevo color de pelo, cuando queremos empezar una nueva etapa. De esta manera es habitual estrenar look después de una ruptura sentimental o tras un despido laboral, cuando hemos sido madres, etc.

Pues bien, parece que María José Campanario ha decidido también hacer borrón y cuenta nueva con estos últimos meses de su vida. La mujer de Jesulín ha confesado que a raíz de su enfermedad, la fibromialgia, ha sufrido varios ingresos en los últimos meses. Después de abandonar Instagram a raíz de las críticas recibidas por defender a Andrea Janeiro, la hija de Jesulín y Belén Esteban, María José decidió ingresar, por voluntad propia en una clínica.

Y ahora en uno de sus paseos fuera del centro hemos podido ver cómo María José Campanario ha decidido teñirse de rubio. Un cambio de look drástico, ya que en los últimos meses la odontóloga lucía su melena en color castaño. Aunque en ocasiones la hemos visto con mechas rubias, ahora María José ha decidido teñir todo su pelo de color rubio.

El rubio es el color del verano, al menos entre las famosas. Y eso que durante estos meses el cabello teñido sufre mucho más por el sol, el cloro o la sal. Aún así muchas famosas han decidido estrenar color como Karlie Kloss o Macarena Gómez, que optaron por el rubio más arriesgado, el nórdico o platino. María José ha optado por un rubio arena, un poco más discreto.

Con un semirrecogido hacia atrás, gafas de sol, muy bronceada de piel, la mujer de Jesulín ha dado un paseo con una amiga por las inmediaciones de la clínica donde se ha mostrado muy relajada. ¿Qué te parece el nuevo look?