Â¿QuÃ© vestido elegirÃ¡ Melania Trump para debutar como Primera Dama?

17 ene 2017

El viernes 20 de enero tomará posesión de su cargo el 45º Presidente de los EE.UU, Donald Trump. Polémicas y opiniones de todo tipo al margen, la realidad es que el despacho oval de la Casa Blanca tendrá nuevo inquilino, que el timón del país (y en parte, del mundo) tendrá un nuevo 'capitán' que marque el rumbo y que, por añadido, una nueva Primera Dama concentrará nuestra atención 'fashionista' los próximos cuatro años.

En la memoria guardamos cómo Michelle Obama nos enamoró con su impecable vestido blanco bordado de Jason Wu el 20 de enero de 2009 en aquel inolvidable primer baile de la 'first couple' ante su pueblo. Cuatro años (y un día) después, el mismo diseñador firmaba el no menos impresionante vestido rojo con el que Michelle 'revalidaba' su cargo. Durante los actos de día de entonces, Michelle Obama apostó primero por Isabel Toledo (2009) y, mas tarde (2012), por Thom Browne.

Sin embargo, si los Obama fueron la ilusión por el cambio, los Trump no han entrado con tan buen pie en la vida política y social norteamericana. Son muchas las 'celebrities' que se han posicionado radicalmente en contra del nuevo Presidente electo (por ejemplo, Meryl Streep y su discurso en los Globos de Oro) y, como suele ocurrir en estos casos, su mujer ha resultado ser el 'daño colateral' de esta mala prensa.

Hace ocho años, todos querían vestir a Michelle Obama, no solo por esa nueva etapa que representaba, sino porque no había modelo que luciera en público que no se agotara de inmediato. El 'efecto Michelle' catapultó al estrellato internacional a Jason Wu, a Naeem Khan, a Narciso Rodríguez, a Brandon Maxwell (sí, el estilista de Lady Gaga) o a Isabel Toledo. Sin embargo, aunque Melania Trump agotó en horas aquel vestido blanco de Roksanda para Net-a-Porter, hay diseñadores como Sophie Theallet, Tom Ford, Philip Lim o Marc Jacobs que ya han anunciado que no vestirán a la Primera Dama.

Por eso, una duda nos asalta ahora que se acerca la hora de la toma de posesión de Donald Trump como 45º Presidente de los EE.UU.: ¿qué look llevará Melania para estrenarse como Primera Dama?

Tommy Hilfiger, Carolina Herrera, Ralph Lauren o Diane von Furstenberg suenan como candidatos a firmar el vestido que concentrará buena parte de la atención del acto del próximo 20 de enero, pues son los diseñadores norteamericanos que han declarado que estarían encantados de llenar de estilo el vestidor de la Casa Blanca, aunque la aplaudida apuesta por Dolce&Gabbana de Melania para dar la bienvenida a 2017 podría ser una pista de hacia donde virará el look de la nueva Primera Dama.

Melania Trump hace tiempo que abandonó los excesos que le caracterizaron en el pasado, así que suponemos que se decantará por un vestido de silueta minimalista con algún detalle que marque la diferencia y huirá de los escotes de vértigo. Si tuviéramos que apostar por un color, el blanco sería nuestro candidato seguro, pues ha sido este color el que Melania ha elegido para su estilismo en las citas clave de la la carrera electoral. Además, los tonos pastel (el rosa empolvado, por ejemplo), el rojo y el negro también serían buenas opciones.

Quedan pocas horas para salir de dudas, pero de momento, estas son nuestras apuestas. ¿Acertaremos como lo hicimos con Michelle Obama y su visita a España?

