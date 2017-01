Melania Trump y su vestido de Reem Acra en la fiesta previa a la toma de posesiÃ³n

20 ene 2017

Melania Trump ya tiene quien la vista. Después de muchas especulaciones sobre qué diseñador firmaría el vestido con el que debutaría como primera dama (nosotras mismas le propusimos aquí unos cuantos looks), ha sido Ralph Lauren, adalid del 'american way of life', el que ha dado un paso al frente y, a diferencia de otros colegas de profesión y pasarela, ha dicho 'sí, quiero' a Melania.

Sin embargo, la nueva primera dama ya ha hecho su debut extraoficial en el cargo, y brilló como una estrella en la Candlelight Dinner, una cena en honor a su marido que se ofreció en Union Station la noche previa a la toma de posesión de Donald Trump como 45º presidente de los EE.UU.

Como si de la alfombra roja de los Oscar se tratara, Melania Trump apostó por un espectacular vestido de lentejuelas color champagne de Reem Acra, un diseño que se ceñía a su cuerpo como una segunda piel pero que, lejos de quedar vulgar, le sentaba a las mil maravillas.

Melania y Donald Trump

La ya (casi) primera dama no necesitó ningún complemento más para brillar (los 'paillettes' ya lo hacían por ella) y, como viene siendo habitual desde que comenzó la carrera presidencial de su marido, Melania ha abandonado los excesos 'fashionistas' que cometió en el pasado.

La era Melania Trump, en moda, no empieza con mal pie. Veamos con qué look de Ralph Lauren nos sorprende en los actos de toma de posesión de este histórico 20 de enero.

