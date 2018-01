¿Qué se pondrá Paula Echevarría en los Premios Goya para superar este look?

19 ene 2018

Entramos en la cuenta atrás del arranque de la temporada de premios española, y ya vamos calentando motores para enfrentarnos a las grandes pasarelas de moda española del año. Y no, no hablamos de las 'fashion weeks' de Madrid o Barcelona, sino de las alfombras rojas de los Premios Goya (3 de febrero) y de los Feroz (22 de enero).

Y en ellas, siempre hay una estrella patria que brilla con una luz especial, con ese 'ne sais quoi' que solo ella es capaz de transmitir con sus looks: Paula Echevarría. Pero esta temporada la actriz, que siempre nos inspira con sus estilismos y se cuela en nuestras listas de las más elegantes (aunque su vestido en los Premios Goya 2017 consiguió dividir a la redacción de Mujerhoy.com), va a tener difícil superar en la alfombra roja el impresionante look que nos dejó en su última aparición en televisión, donde participó en el programa de Carlos Sobera 'Volverte a ver'.

Siempre pa'lante!!!!!#BuenasTardesAmigos Una publicación compartida de Paula Echevarria (@pau_eche) el Ene 18, 2018 at 9:47 PST

Como hiciera Cristina Pedroche en las Campanadas (pero en elegante y sofisticado), Paula Echevarría cambio el vestido por el mono, y se enfundó un maravilloso diseño de Michael Costello: un mono negro con estampado floral en contraste de texturas y un favorecedor escote asimétrico con volumen en el hombro.

El propio diseñador compartió una imagen en su cuenta de Instagram posando con Paula Echevarría y en la que aseguraba que haber vestido a la actriz española había sido uno de sus sueños hechos realidad: "Una pregunta que me hacen a menudo es "¿a qué celebrity me gustaría vestir?". Como bien saben mis ínitmos amigos y mis compañeros de trabajo, ahora mismo estoy viviendo, literalmente, mi sueño: @pau_eche vistiendo un mono de Michael Costello. Me encanta como te queda".

Después de este look tan perfecto e impresionate, ¿con qué nos sorprenderá Paula Echevarría en los Feroz y en los Premios Goya?