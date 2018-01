Premios Feroz 2018: esto es lo que podemos esperar de la alfombra roja

18 ene 2018

Los Premios Feroz 2018 ya están aquí. El próximo 22 de enero la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) entregará sus galardones, considerados la antesala de los Goya, que retransmitirá en exclusiva #0 de Movistar desde el Complejo Magariños de Madrid.

Las risas estarán aseguradas gracias a Julián López. El actor, monologuista, músico y guionista, será el encargado de presentar la quinta edición de unos premios a los que están nominadas películas como 'Fe de etarras' y 'No sé decir adiós', Aitor Arregi y Jon Garaño por 'Handia', Isabel Coixet por 'La librería', Manuel Martín Cuenca por 'El autor', Carla Simón por 'Verano 1993' (Estiu 1993) y Paco Plaza por 'Verónica' se dispurarán el galardón a mejor dirección, entre otros.

[VER LISTA DE TODOS LOS NOMINADOS A LOS PREMIOS FEROZ 2018]

Por su alfombra roja desfilán actores y actrices de nuestro país, como Belén Cuesta, Maribel Verdú, Anna Castillo, Antonio de la Torre. Javier Gutiérrez.. A la cita con el cine tampoco faltará Paula Echevarría, que hace algo más de un mes anunció los nominados con una carísima falda de Gucci. ¿Cómo será su look? De momento, la actriz se muestra hermética en las redes sociales y aún no ha dado detalles de su look. Eso sí, si tenemos en cuenta los de ediciones anteriores, en los que ha colado entre las mejores vestidas, su vestido no defraudará.

[VER LOS MEJORES LOOKS DE LA HISTORIA DE LOS PREMIOS FEROZ]

Sin embargo, en esta noche, por mucho que los vestidos y los looks beauty generen mucha expectación, lo que importa es el cine y las serie patrias. Para saber el final de la 'película' tendremos que esperar al lunes 22. Mientras tanto, puedes echar un vistazo a los contenidos a los contenidos de ediciones pasadas.

Todo lo que tienes que saber de los Premios Feroz

