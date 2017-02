Alba Carrillo: "Aun falta por jugar el Ãºltimo partido"

1 feb 2017 Saúl ortiz

Compartir en google plus

No se verán las caras el 7 de febrero. Aunque Feliciano López y Alba Carrillo están citados en los juzgados para abordar las claves de su divorcio, el encuentro tendrá que esperar. La abogada de ella, Teresa Bueyes, se ha opuesto a la celebración de la vista al considerar inexistente la presentación del inventario familiar necesario para la liquidación de los bienes gananciales. Una situación que encoleriza a Alba, que no entiende por qué su aun marido se empeña en entorpecer su separación.

Mucho más sosegada, Carrillo afronta el contencioso con la tranquilidad impuesta por su letrada. Es consciente de que se enfrenta a una dura batalla legal, pero los temores del pasado están totalmente disipados: "No tengo miedo a nadie. Si Feliciano pensaba que estaba desaparecida, se equivoca. Estoy aquí, dispuesta a luchar por lo que me corresponde. Aun me falta jugar el último partido y lo voy a ganar", declara a 'Corazón'.

Muy vulnerable

Lo hace con el absoluto convencimiento de que saldrá victoriosa: "La verdad me ampara, no hay más que ver cómo me encontraba en aquel momento y cuáles eran mis declaraciones para saber que estaba gravemente afectada por lo que había vivido durante mi matrimonio".

La verdad me ampara"

Es su extraordinaria vulnerabilidad la que se acredita en la demanda presentada contra el tenista. En el citado escrito se aportan, además, tres partes psicológicos que demuestran el estado "ansioso depresivo" de la maniquí.

Un trance que, según los facultativos, se vio acrecentado por la falta de apoyo de su marido y las "continuas presiones que recibía de este y de su entorno para que modificara su régimen económico matrimonial". Son las capitulaciones matrimoniales las que se han convertido, en efecto, en el eje central del enfrentamiento.

Un millón de euros

Él justifica su impermeabilidad dineraria alegando que Alba firmó la liquidación de los bienes gananciales al aceptar un cambio de régimen económico. Pero, ¿era la modelo consciente de lo que firmaba? En palabras de Bueyes, los movimientos del deportista formaron parte de un plan urdido con premeditación porque, meses antes, ya preparaba el divorcio: "Haciéndole firmar no tenía que liquidar la mitad de las ganancias obtenidas.

De confirmarse la anulabilidad de la escritura, Feliciano podría enfrentarse a un problema mayor pues seguiría casado con Alba en bienes gananciales y, por tanto, los beneficios obtenidos hasta la fecha del divorcio deberían considerarse del matrimonio. En este lote se incluiría el premio obtenido tras resultar ganador, junto a Marc López, de los dobles de Rolland Garrós en junio de 2016. La suma total podría arrojar unos dividendos para Alba cercanos al millón de euros".

Las amantes

No solo en lo económico hay discrepancias. En la demanda también se deja entrevelada la posibilidad de comisión de delito fiscal por parte del tenista al no haber tributado por la mitad de los bienes gananciales que corresponderían a su esposa y que, al parecer, habría retenido dentro de su patrimonio.

De igual manera, de forma velada, se acusa a Víctor López, hermano del deportista, de haber falsificado la firma de Alba en un contrato de índole laboral-doméstico. Quizá por eso, a ambas partes les interesa llegar a un acuerdo. Sobre este asunto, Teresa ha declinado hablar, indicando únicamente que las relaciones con la abogada contraria son inmejorables y que está convencida de que la posición férrea que mantiene Feliciano puede cambiar al conocer el contenido íntegro de la demanda.

Pero los problemas crecen para el manchego. Esta revista a ha podido saber que se ultima la aparición de mujeres que podrían ensombrecer el horizonte de felicidad que dibuja Feli. Son féminas, cuya identidad conoce Alba, que podrían demostrar las deslealtades que se computan en la demanda de divorcio presentada por la modelo.

La publicación, además, de un libro en el que se relatan los entresijos de la carrera deportiva de Feliciano –con enfrentamientos con compañeros– podrían aguar un año que, en lo personal, parece empezar a sonreírle. Tiempo al tiempo.

Seguro que también te interesa...

Alba Carrillo vuelve de Laponia dispuesta a dar guerra

El "despropósito" de Alba Carrillo delante de Feliciano López en el juzgado, al detalle

Alba Carrillo pediría un millón de euros por el divorcio a Feliciano López